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Filistinli Temimi ailesinin yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 02:48 | Son Güncelleme 18 dakika önce

- İsrail Askeri Savcılığı, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi'nin kuzeni Nur'un kefaletle serbest bırakılmasına itiraz etti

İsrail Askeri Savcılığının, işgal altındaki Batı Şeria'da "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi'nin kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin kefaletle serbest bırakılmasına itirazda bulunduğu bildirildi.

AA muhabirine konuşan Nur'un babası Naci et-Temimi, Askeri Savcılığın, Ofer Askeri Mahkemesinin Nur'un kefaletle serbest bırakılması yönündeki kararına itiraz ettiğini ancak gerekli evrakların tamamını hazırlamaması nedeniyle istinaf duruşmasının yapılamadığını söyledi.

Temimi, kızının dün serbest bırakılması gerektiğini ancak Askeri Savcılığın buna engel olmak için iddianame hazırladığını ifade etti.

Baba Temimi, iddianamede, kızının "askerlere saldırmak, onlara hakaret etmek ve çalışmalarına engel olmakla" suçlandığını da kaydetti.

Ofer Askeri Mahkemesinde perşembe günü görülen duruşmada, Nur Naci et-Temimi'nin bin 400 dolar kefaletle serbest bırakılmasına, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman et-Temimi'nin ise sorgusuna devam edilmesi için gözaltı sürelerinin 5 gün uzatılmasına karar verilmişti.

(AA)

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