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Filistinli Temimi ailesinin yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 00:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Ofer Askeri Mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi'nin kuzeni Nur'un serbest bırakılmasına karar verdi

İsrail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi'nin kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin serbest bırakılmasına hükmetti.

Nur'un babası Naci et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ofer Askeri Mahkemesi'nin perşembe günkü duruşmada, savcılığın itirazını reddederek kızının kefaletle serbest bırakılmasına karar verdiğini söyledi.

Mahkemenin, tahliye işleminin gerçekleşmesi için kefaletle ilgili bazı evrakların tamamlanması gerektiğini bildirdiğini belirten Naci et-Temimi, kızının serbest bırakılmasını geciktirecek bir gerekçe olmadığını kaydetti.

İsrail askerleri, 19 Aralık'ta "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi ve annesini, bir gün sonra da kuzeni Nur'u gözaltına almıştı.

Ofer Askeri Mahkemesi, 28 Aralık'taki duruşmada Nur'un bin 400 dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar vermiş, İsrail Askeri Savcılığı ise 1 Ocak'ta mahkemenin kararına itiraz etmişti.

(AA)

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