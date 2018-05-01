Filistinli tiyatrocular, İsrail işgalini sahnede anlatıyor

MELİKE KINACI - Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali kapsamında Konya'da "Filistin'e Dönüş" isimli oyunu sahneleyen Filistinli tiyatro ekibi, 3,5 metrekarelik beyaz bez üzerinde sergiledikleri performansla, İsrail'in sürekli genişleyen Filistin işgalini anlatıyor.
Mülteci kampındaki zulme maruz kalan Filistinlilerin yaşanmış hikayelerini konu alan oyun, mülteci kampında kurulan 6 kişilik Filistin Özgürlük Tiyatrosu ekibi tarafından Konya Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi.
Filistin Özgürlük Tiyatrosu Direktörü Nabil Elray, sahne öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, tiyatro ekibinin Cenin mülteci kampında, Filistin halkının yaşadıklarını tüm dünya ülkelerine anlatmak için kurulduğunu söyledi.
Türkiye'de ilk kez Filistinli bir ekibin tiyatro gösterisi yaptığını belirten Elray, "İnanılmaz derecede heyecanlıyız. İlk defa buradayız ve bunu çok zamandır hayal ediyorduk, istiyorduk. Dünyanın bazı yerlerinde sahne aldık, ancak bugün ilk kez Türk halkı karşısında oyunumuzu sergileyeceğiz." dedi.
Festivale katılmaktan onur duyduklarını ifade eden Elray, bunu, asıl amaçları olan Filistin'in hikayesini tüm dünyaya anlatmanın yanı sıra Türk tiyatro kültürünü ve insanlarını anlayabilmek için bir fırsat olarak gördüklerini dile getirdi.
- Oyunda yaşanmış gerçek hikayeler anlatılıyor
Elray, oyunun Filistinlilerin yaşanmış hikayelerine dayandığına işaret ederek, şöyle konuştu:
"Bu, gerçek hayat hikayesi üzerine kurulu bir oyun. İsrail'in işgali altında, yurtlarını terk etmek zorunda kalanların hikayesi bu. 3 yıl önce, mülteci kampında yaşayan, zulme maruz kalmış insanlardan dinlediğimiz yaşanmış hikayeleri bir araya getirerek bu oyunu oluşturduk. Oyunu çok küçük bir alanda oynuyoruz, aynı Filistin gibi. Çünkü Filistin, gün geçtikçe küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu biliyoruz ve bu destek için Türk halkına minnettarız. Türkiye'nin bize verdiği bu desteği Arap ülkeleri vermiyor."
Oyunda Avrupa'daki İslamofobiye de dikkati çektiklerini anlatan Elray, "Sanat bir mesaj vermelidir. Bizim oyundaki mesajımız; Filistin ve dünya insanlığının Filistin konusundaki yaklaşımı. Bu mesajımızı dünyayla paylaşmak elbetteki çok önemli, çünkü bu Filistin'in gerçek hikayesi." ifadesini kullandı.
- "Oyun çok önemli anlam ve mesajlar taşıyor"
Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Dalkılıç da bu yıl 11'incisi düzenlenen festivale ilginin her geçen yıl artığını söyledi.
Festivale Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Filistin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kosova'dan ekiplerin katıldığını belirten Dalkılıç, şunları kaydetti:
"Filistin, devlet tiyatroları tarihinde Türkiye'de ilk kez bir festivale konuk oluyor. Bu bizim açımızdan mutluluk verici bir gelişme. Filistin ekibinin oyunu çok önemli anlam ve mesajlar taşıyor. İşgal altındaki topraklarda yaşayanların çektikleri sıkıntıları, onlarca yıldır, her geçen gün artan şiddetin üzerlerinde bıraktığı etkiyi, daraltılmış bir sahnede küçücük bir bez parçasının üzerinde sergiliyorlar. Kendi anlatımlarıyla, 'Bizi küçücük bir yere sıkıştırmaya çalışıyorlar ama bizim alanımız o küçük yer değil. O bütün toprak parçası bize ait. Bizi baskı altına almaya çalışıyorlar ama biz baskı altına girmeyeceğiz, direneceğiz, özgürlüğümüzü kazanacağız.' diyorlar."
- ABD'de doğan bir Filistinli'nin yolculuğu
Yaklaşık 50 dakika süren Filistin'e Dönüş oyununda, ABD'de doğan bir Filistinli olan Jad'in Filistin'e yaptığı seyahat anlatılıyor. 6 oyuncuyla 3,5 metrekarelik kumaş üzerinde sahnelenen oyunda, Cenin, Fasayel, Deyşeh mülteci kampları ile Mufakara ve Gazze'den hikayeler anlatılıyor.
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