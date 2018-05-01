Filistinli tiyatrocular, İsrail işgalini sahnede anlatıyor

Türkiye'de ilk kez Filistinli bir ekibin tiyatro gösterisi yaptığını belirten Elray, "İnanılmaz derecede heyecanlıyız. İlk defa buradayız ve bunu çok zamandır hayal ediyorduk, istiyorduk. Dünyanın bazı yerlerinde sahne aldık, ancak bugün ilk kez Türk halkı karşısında oyunumuzu sergileyeceğiz." dedi.

Festivale katılmaktan onur duyduklarını ifade eden Elray, bunu, asıl amaçları olan Filistin'in hikayesini tüm dünyaya anlatmanın yanı sıra Türk tiyatro kültürünü ve insanlarını anlayabilmek için bir fırsat olarak gördüklerini dile getirdi.

- Oyunda yaşanmış gerçek hikayeler anlatılıyor

Elray, oyunun Filistinlilerin yaşanmış hikayelerine dayandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu, gerçek hayat hikayesi üzerine kurulu bir oyun. İsrail'in işgali altında, yurtlarını terk etmek zorunda kalanların hikayesi bu. 3 yıl önce, mülteci kampında yaşayan, zulme maruz kalmış insanlardan dinlediğimiz yaşanmış hikayeleri bir araya getirerek bu oyunu oluşturduk. Oyunu çok küçük bir alanda oynuyoruz, aynı Filistin gibi. Çünkü Filistin, gün geçtikçe küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu biliyoruz ve bu destek için Türk halkına minnettarız. Türkiye'nin bize verdiği bu desteği Arap ülkeleri vermiyor."

Oyunda Avrupa'daki İslamofobiye de dikkati çektiklerini anlatan Elray, "Sanat bir mesaj vermelidir. Bizim oyundaki mesajımız; Filistin ve dünya insanlığının Filistin konusundaki yaklaşımı. Bu mesajımızı dünyayla paylaşmak elbetteki çok önemli, çünkü bu Filistin'in gerçek hikayesi." ifadesini kullandı.