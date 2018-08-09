Filistinli turistler Türkiye'yi tercih ediyor

KAYS EBU SEMRA - Filistinli turistlerin büyük bölümü, kültür yakınlığı, turizm sektöründeki çeşitlilik ve iki halk arasındaki sevgi bağı başta olmak üzere pek çok nedenle son yıllarda tatil için Türkiye'yi tercih ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan turizm şirketleri, bu bölgedeki Filistinliler için yıl boyunca Türkiye'ye gezi programları düzenlerken, İsrail'in uzun yıllardır uyguladığı ambargo nedeniyle bölgeden çok kısıtlı şartlar altında çıkabilen Gazzeliler ise kolayca seyahat edebilme imkânına sahip değil.

Filistinli Turizm Şirketleri Derneği Başkanı Nadir Huri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin çoğunun tatil için Türkiye'yi gitmek istediğine işaret ederek, "Filistinli turistlerin yüzde 70'i Türkiye'ye tercih ediyor. Bunun sebepleri arasında diğer ülkelere kıyasla fiyatların uygun olmasının yanı sıra Filistin halkının Türkiye'ye ve halkına olan sevgisi yer alıyor." dedi.

İki ülke arasındaki kültür yakınlığı ve Türkiye'nin turizm sektöründeki çeşitliliğin de bu ilgide etkili olduğunu aktaran Huri, "Türkiye'deki otellerde hizmet seviyesi de çok yüksek." diye konuştu.