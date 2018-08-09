Filistinli turistler Türkiye'yi tercih ediyor

KAYS EBU SEMRA - Filistinli turistlerin büyük bölümü, kültür yakınlığı, turizm sektöründeki çeşitlilik ve iki halk arasındaki sevgi bağı başta olmak üzere pek çok nedenle son yıllarda tatil için Türkiye'yi tercih ediyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan turizm şirketleri, bu bölgedeki Filistinliler için yıl boyunca Türkiye'ye gezi programları düzenlerken, İsrail'in uzun yıllardır uyguladığı ambargo nedeniyle bölgeden çok kısıtlı şartlar altında çıkabilen Gazzeliler ise kolayca seyahat edebilme imkânına sahip değil.
Filistinli Turizm Şirketleri Derneği Başkanı Nadir Huri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin çoğunun tatil için Türkiye'yi gitmek istediğine işaret ederek, "Filistinli turistlerin yüzde 70'i Türkiye'ye tercih ediyor. Bunun sebepleri arasında diğer ülkelere kıyasla fiyatların uygun olmasının yanı sıra Filistin halkının Türkiye'ye ve halkına olan sevgisi yer alıyor." dedi.
İki ülke arasındaki kültür yakınlığı ve Türkiye'nin turizm sektöründeki çeşitliliğin de bu ilgide etkili olduğunu aktaran Huri, "Türkiye'deki otellerde hizmet seviyesi de çok yüksek." diye konuştu.
Ramallah'taki Travel House Şirketi Müdürü Ala Kebace de Türkiye'ye seyahat için onlarca rezervasyon aldıklarını belirterek, "Filistinli turistlerin son yıllarda Türkiye'ye yönelişinde ciddi bir artış gözlemleniyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin tercih edilmesinde, Filistinli turistin bütçesine göre fiyatların makul olmasının yanı sıra halklar arası ortak kültür ve uygun hava koşullarının etkili olduğunu kaydeden Kebace, "Filistinli turist, Türkiye'de her istediğini buluyor." dedi.
- Sahil kentleri revaçta
Turistlerin Türkiye'de Antalya, Marmaris ve Trabzon gibi sahil yörelerinin yanı sıra İstanbul'da boğaz ve adaları görmek istediklerini aktaran Kebace, şöyle devam etti:
"Türkiye, tarihi ve güçlü bir medeniyete sahip, doğal güzelliklerle dolu büyük bir ülke. Türkiye hükümeti de turizm sektörüne büyük önem veriyor."
Filistinli turistlerin Türkiye'yi tercih etmesindeki en önemli etkenlerden birinin de saç ekimi gibi sağlık turizmi olduğuna işaret eden Kebace, "Türkiye'ye gelen turist, bir daha ziyaret etmek istediğini söylüyor." dedi.
Kebace, iki halk arasında büyük bir sevgi bağı olduğunu, bunun da Türk devletinin Filistin meselesi ve Kudüs'e ilişkin resmi politikasından kaynaklandığını vurguladı.
- "Hiçbir Türkiye turu İstanbulsuz olamaz"
Filistinli "Sama Tur" Şirketi Müdürü Ceris Abdu ise tarihi ve doğal güzelliklerin çok olmasının Türkiye'yi turistler için rağbet edilen bir ülke haline getirdiğini söyledi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanların sahilden yoksun olmaları nedeniyle Türkiye'de Antalya, Marmaris, Fethiye ve Trabzon gibi kentlerin tercih edildiğine dikkati çeken Abdu, "Filistinliler İstanbul'u çok seviyor. Hiçbir Türkiye turu İstanbulsuz olamaz." diye konuştu.
Abdu, şirketinin seyahat programlarından yaklaşık yüzde 60'ını Türkiye'ye gerçekleştirdiğini ifade ederek, bu ilginin başlıca sebeplerinin, "turistik mekânlar, fiyatların makul olması, Filistinlilerin Türk kültürüne duyduğu muhabbet" olduğunu aktardı.
Bir diğer önemli etkenin Türk mutfağı olduğunun altını çizen Abdu, bunun sebebini, "Türk mutfağı, dünyadaki muadilleriyle kıyaslanamayacak bir kaliteye sahip." sözleriyle açıkladı.
- "Türkiye'nin doğal güzelliklerinin tadını çıkardım"
Türkiye'de turistler için çok fazla seçeneğin olduğunu işaret eden ve evlilik tatilini Türkiye'de geçiren İkrime el-Esmer (27) ise şunları söyledi:
"Tatil için pek çok etkenden dolayı Türkiye'yi seçtim. En önemlisi, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkenin güzelliği. Seyahatimde, şelaleler, kaplıcalar gibi Türkiye'nin doğal güzelliklerinin tadını çıkardım. Türkiye, güzel bir ülke, iklimi gezmeye elverişli ve fiyatları makul."
Filistinli Esmer, diğer mekânları ziyaret etmek için Türkiye'ye yeniden gelmeyi planladığını belirtti.
Türkiye'yi iki kez ziyaret eden ve üçüncüsüne de niyetlendiğini aktaran Filistinli Basim eş-Şeyh (39) de "Türkiye, sanki cennetten bir parça. Tarihi mekânlar, doğal güzellikler ve ailelerin ihtiyaç duyabileceği turistik dinlenme tesislerine sahip bir ülke. Ayrıca İstanbul büyüleyici bir şehir." diye konuştu.
Şeyh, Antalya, Marmaris ve İstanbul'u ziyaret ettiğini, gelecek seyahatlerinde ise Trabzon ve Fethiye'yi görmek istediğini kaydetti.
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