Filistinli Türkiye mezunları iftarda buluştu

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezince, işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail ablukası altındaki Gazze’de Türkiye'deki üniversitelerden mezun Filistinliler için iftar programı düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Türk restoranında verilen iftara Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu yetkilileri, Filistin İletişim Bakanı Allam Musa, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Furkan Özdemir, Filistinli Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Mahmut Mustafa ve çok sayıda Filistinli katıldı.

Öte yandan Gazze Şeridi’ndeki bir restoranda düzenlenen iftar programına ise, Gazze’deki Filistin Dışişleri Bakanı Vekili Gazi Hamad, İletişim Bakanı Vekili Süheyl Memduh ile Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Nasır Ferhad katıldı.

İftar programında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Özdemir, "Kudüs Yunus Emre Türk kültür merkezi olarak Türkiye'den mezun olmuş yaklaşık 500 Filistinli kardeşimizle beraber mübarek ramazan ayında hem Batı Şeria’da hem de Gazze’de iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.