Filistinli tutuklu Hindi açlık grevinin 22'nci gününde

İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto eden Filistinli Musab Tevfik el-Hindi'nin 22 gündür açlık grevini sürdürdüğü belirtildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Sözcüsü Mecdi el-Adra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, avukat Kerim Acve'nin, Askalan (Aşkelon) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hindi'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Hindi'nin dar ve temiz olmayan bir hücrede kaldığını ifade eden Adra, İsrail Hapishaneler İdaresinin açlık grevine başladığı tarihten bu yana Hindi'yi hücre hapsinde tuttuğunu ve ailesiyle görüşmesine izin vermediğini kaydetti.

Adra, Hindi'nin açlık grevinin 22'nci gününde olduğunu ve şu ana kadar 9 kilo verdiğini aktardı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak bir ila altı ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.