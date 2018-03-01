Filistinli tutuklular ile şehit ailelerinin ödeneklerinin kesilmesi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Filistin topraklarındaki yabancıların temsilcileri ile Ramallah'ta bir araya gelen Ureykat, söz konusu tasarının "organize bir provokasyon, Filistin halkının direnişini suç olarak gösterme kampanyası ve işgal güçleri karşısındaki mücadeleyi terörle ilişkilendirerek dünya kamuoyunu yanıltma çabası olduğunu" savundu.

4'üncü Cenevre Sözleşmesi'ne göre İsrail'in, özgürlüğü kısıtlayan taraf olarak tutuklular karşısındaki mali sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Ureykat, "İsrail sadece uluslararası kanunları ihlal etmekle kalmıyor, tutukluluk sürelerini uzatarak tutukluların paralarını, işgal gücü devleti yararına sömürüyor." dedi.

Ureykat, tüm ülkeleri, İsrail'in yürüttüğü propaganda kampanyalarını durdurma ve uluslararası kanunlar ile buna karşı mücadele vermeye çağırdı.