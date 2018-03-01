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Filistinli tutuklular ile şehit ailelerinin ödeneklerinin kesilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 01:24 | Son Güncelleme

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine tahsis edilen ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısının iptal edilmesi çağrısı yaptı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Filistin topraklarındaki yabancıların temsilcileri ile Ramallah'ta bir araya gelen Ureykat, söz konusu tasarının "organize bir provokasyon, Filistin halkının direnişini suç olarak gösterme kampanyası ve işgal güçleri karşısındaki mücadeleyi terörle ilişkilendirerek dünya kamuoyunu yanıltma çabası olduğunu" savundu.

4'üncü Cenevre Sözleşmesi'ne göre İsrail'in, özgürlüğü kısıtlayan taraf olarak tutuklular karşısındaki mali sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Ureykat, "İsrail sadece uluslararası kanunları ihlal etmekle kalmıyor, tutukluluk sürelerini uzatarak tutukluların paralarını, işgal gücü devleti yararına sömürüyor." dedi.

Ureykat, tüm ülkeleri, İsrail'in yürüttüğü propaganda kampanyalarını durdurma ve uluslararası kanunlar ile buna karşı mücadele vermeye çağırdı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ocak ayında yaptığı açıklamada, İsrail yasalarını onaylayan bakanlar komitesinin, Filistinli şehitler ve tutuklular için tahsis edilen ödeneğin kesilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladığını belirtmişti. Liberman, söz konusu ödeneğin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin yararlanacağı projelere transfer edileceğini bildirmişti.

İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları iki taraf arasında imzalanan anlaşma gereğince Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasa tasarısı bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesini hedefliyor.

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FKÖ kesinti ödenek Ureykat

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