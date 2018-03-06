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Filistinli tutuklular ile şehit ailelerinin ödeneklerinin kesilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 05:21 | Son Güncelleme

İsrail Parlamentosu Knesset'teki ilk oylamada, Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısı onaylandı - Arap milletvekili Cebbarin: - "Tasarı, işgalin derinleşmesi ve Filistin halkının kaynakları ile haklarının gasbedilmesini amaçlıyor"

KUDÜS (AA) - İsrail Parlamentosu Knesset'te, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısı ilk oylamada kabul edildi.

İsrail Kanal 7 televizyonuna göre, 120 sandalyeli Knesset'teki oylamada, milletvekillerinin 52'si "evet", 10'u "ret" oyu kullandı, diğer milletvekilleri çekimser kaldı.

Yasa tasarısıyla ilgili Facebook hesabından açıklama yapan Knesset'teki Arap milletvekili Yusuf Cebbarin, "tasarının, Filistin halkına yönelik toplu cezalandırma ve bu ödeneklerle hayatlarını sürdüren ailelerin gelir kaynaklarını tehdit etme" olduğunu belirtti.

"Tasarı, işgalin derinleşmesi ve Filistin halkının kaynakları ile haklarının gasbedilmesini amaçlıyor." ifadesini kullanan Cebbarin, söz konusu ödeneğin Filistin halkının hakkı olduğunu vurguladı. Cebbarin, İsrail'in bununla uluslararası anlaşmalara dair yükümlülüklerini yerine getirmemiş olduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ocak ayında yaptığı açıklamada, İsrail yasalarını onaylayan bakanlar komitesinin, Filistinli şehitler ve tutuklular için tahsis edilen ödeneğin kesilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladığını belirtmişti. Liberman, söz konusu ödeneğin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin yararlanacağı projelere transfer edileceğini bildirmişti.

İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları iki taraf arasında imzalanan anlaşma gereğince Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasa tasarısı bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesini hedefliyor.

İsrail yasalarına göre, tasarıların yasalaşarak yürürlüğe girmesi için mecliste üç kez oylamaya sunulması gerekiyor.

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