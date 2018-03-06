Filistinli tutuklular ile şehit ailelerinin ödeneklerinin kesilmesi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ocak ayında yaptığı açıklamada, İsrail yasalarını onaylayan bakanlar komitesinin, Filistinli şehitler ve tutuklular için tahsis edilen ödeneğin kesilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladığını belirtmişti. Liberman, söz konusu ödeneğin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin yararlanacağı projelere transfer edileceğini bildirmişti.

"Tasarı, işgalin derinleşmesi ve Filistin halkının kaynakları ile haklarının gasbedilmesini amaçlıyor." ifadesini kullanan Cebbarin, söz konusu ödeneğin Filistin halkının hakkı olduğunu vurguladı. Cebbarin, İsrail'in bununla uluslararası anlaşmalara dair yükümlülüklerini yerine getirmemiş olduğunu kaydetti.

Yasa tasarısıyla ilgili Facebook hesabından açıklama yapan Knesset'teki Arap milletvekili Yusuf Cebbarin, "tasarının, Filistin halkına yönelik toplu cezalandırma ve bu ödeneklerle hayatlarını sürdüren ailelerin gelir kaynaklarını tehdit etme" olduğunu belirtti.

İsrail Kanal 7 televizyonuna göre, 120 sandalyeli Knesset'teki oylamada, milletvekillerinin 52'si "evet", 10'u "ret" oyu kullandı, diğer milletvekilleri çekimser kaldı.

İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları iki taraf arasında imzalanan anlaşma gereğince Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasa tasarısı bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesini hedefliyor.

İsrail yasalarına göre, tasarıların yasalaşarak yürürlüğe girmesi için mecliste üç kez oylamaya sunulması gerekiyor.