HABER

Filistinli tutuklular ile şehit ailelerinin ödeneklerinin kesilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 00:51 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro üyesi Dudin, Filistin'e ait vergilerin bir kısmına el koymasına imkan tanıyan yasa tasarısının ilk oylamada kabul edilmesini, "İsrail'in hegemonya ve vahşiliğinin kanıtı" olarak nitelendirdi

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere ve şehit ailelerine harcandığı gerekçesiyle İsrail parlamentosunda, Filistin'e ait vergilerin bir kısmına el koymasına imkan tanıyan yasa tasarısının ilk oylamada kabul edilmesini, "İsrail'in hegemonya ve vahşiliğinin kanıtı" olarak değerlendirdi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Musa Dudin, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalcilerin bu korsanlığı, halkımızı direnişini sürdürmekten vazgeçiremeyecek. Halkımız, uluslararası kanun ve normlar tarafından taahhüt edilen hakları gereği işgale karşı direnmektedir." ifadesine yer verdi.

Filistin yönetiminin, halka zarar veren siyasi sürece devam ederek halkı aldatmaması ve ciddi bir duruş sergilemesi gerektiğini belirten Dudin, "İzlenen tüm siyasi yolları (otoriteyi) inkar etmenin ve halka karşı işlenen tüm suçların hesabını sormak için uluslararası platformlarda işgalcilerin izini sürmenin zamanının geldiğini" söyledi.

Dudin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının, İsrail'in Filistin halkına karşı işlenen suçların kapsamını genişletmesine yeşil ışık yaktığını vurguladı.

Filistin'e ait vergilerin bir kısmına, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere ve şehit ailelerine harcandığı gerekçesiyle el koymasına imkan tanıyan yasa tasarısı, dün ilk oylamada Knesset'te kabul edilmişti.

İsrail yasalarına göre, tasarıların yasalaşarak yürürlüğe girmesi için mecliste üç kez oylamaya sunulması gerekiyor.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ocak ayında yaptığı açıklamada, İsrail yasalarını onaylayan bakanlar komitesinin, Filistinli şehitler ve tutuklular için tahsis edilen ödeneğin kesilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladığını belirtmişti. Liberman, söz konusu ödeneğin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin yararlanacağı projelere transfer edileceğini bildirmişti.

İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları iki taraf arasında imzalanan anlaşma gereğince Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasa tasarısı, bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesini hedefliyor.

Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt! Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!
ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!
Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Knesset

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'teşekkür' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'teşekkür' açıklaması

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Binlerce polis görevde

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Binlerce polis görevde

Restoranda korkunç infaz! Sarallar davasında karar çıktı

Restoranda korkunç infaz! Sarallar davasında karar çıktı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel döviz kurları

Günlük burç yorumları 7 Mart Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 7 Mart Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Kadıköy'de başlayan kovalamaca kaza ile bitti

Kadıköy'de başlayan kovalamaca kaza ile bitti

Canan Karatay'ı şoke eden ceza!

Canan Karatay'ı şoke eden ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.