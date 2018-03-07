Filistinli tutuklular ile şehit ailelerinin ödeneklerinin kesilmesi

Filistin yönetiminin, halka zarar veren siyasi sürece devam ederek halkı aldatmaması ve ciddi bir duruş sergilemesi gerektiğini belirten Dudin, "İzlenen tüm siyasi yolları (otoriteyi) inkar etmenin ve halka karşı işlenen tüm suçların hesabını sormak için uluslararası platformlarda işgalcilerin izini sürmenin zamanının geldiğini" söyledi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Musa Dudin, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalcilerin bu korsanlığı, halkımızı direnişini sürdürmekten vazgeçiremeyecek. Halkımız, uluslararası kanun ve normlar tarafından taahhüt edilen hakları gereği işgale karşı direnmektedir." ifadesine yer verdi.

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere ve şehit ailelerine harcandığı gerekçesiyle İsrail parlamentosunda, Filistin'e ait vergilerin bir kısmına el koymasına imkan tanıyan yasa tasarısının ilk oylamada kabul edilmesini, "İsrail'in hegemonya ve vahşiliğinin kanıtı" olarak değerlendirdi.

Filistin'e ait vergilerin bir kısmına, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere ve şehit ailelerine harcandığı gerekçesiyle el koymasına imkan tanıyan yasa tasarısı, dün ilk oylamada Knesset'te kabul edilmişti.

İsrail yasalarına göre, tasarıların yasalaşarak yürürlüğe girmesi için mecliste üç kez oylamaya sunulması gerekiyor.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ocak ayında yaptığı açıklamada, İsrail yasalarını onaylayan bakanlar komitesinin, Filistinli şehitler ve tutuklular için tahsis edilen ödeneğin kesilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladığını belirtmişti. Liberman, söz konusu ödeneğin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin yararlanacağı projelere transfer edileceğini bildirmişti.

İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları iki taraf arasında imzalanan anlaşma gereğince Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasa tasarısı, bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesini hedefliyor.