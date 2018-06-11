Filistinli tutuklular ile şehit ailelerinin ödeneklerinin kesilmesi

İsrail yasalarına göre, tasarıların yasalaşarak yürürlüğe girmesi için mecliste üç kez oylamaya sunulması gerekiyor.

Yazılı açıklamada, ikinci ve üçüncü hazırlık okumasının hangi tarihte parlamentoya sunulacağı bilgisine yer verilmedi.

Parlamento Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri ve Güvenlik Komisyonunun "İsrail hükümeti tarafından, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısının ikinci ve üçüncü hazırlık okumasını oy birliğiyle onayladığı" belirtildi.

KUDÜS (AA) - İsrail Parlamentosu Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısının ikinci ve üçüncü hazırlık okumasını oy birliğiyle onayladı.

İsrail yönetimi Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları iki taraf arasında imzalanan anlaşma gereğince Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasa tasarısı bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesini hedefliyor.

- İsrail Başbakanından komisyona tebrik

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Binyamin Netanyahu'nun, yasa tasarısının ikinci ve üçüncü hazırlık okumasını oy birliğiyle onayladığı için Dışişleri ve Güvenlik Komisyonunu tebrik ettiği belirtildi.

- "İsrail'in korsanlığını kınıyoruz"

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, konuya dair yaptığı açıklamada, hiçbir gücün kendilerini tutuklu ve şehitlerin ailelerini terk etmeye zorlayamayacağını belirtti.

Sözcü Mahmud, "İmzalanan anlaşmaya göre, vergi paralarının alınması veya kesilmesi hırsızlık ve korsanlıktır. İsrail'in korsanlığını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.