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Filistinli tutuklular ile şehit ailelerinin ödeneklerinin kesilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 03:02 | Son Güncelleme

İsrail parlamentosunda, Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi

KUDÜS (AA) - İsrail parlamentosu, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Yediot Ahronot gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, söz konusu tasarı parlamentonun ikinci ve üçüncü oylamalarında 87 milletvekilinden "kabul", 15'inden "ret" oyu alarak yasalaştı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ocak ayında yaptığı açıklamada, İsrail yasalarını onaylayan bakanlar komitesinin, Filistinli şehitler ve tutuklular için tahsis edilen ödeneğin kesilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladığını duyurmuştu. İsrail parlamentosu, söz konusu yasa tasarısının ilk oylamasını mart ayında gerçekleştirmişti.

İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları iki taraf arasında imzalanan anlaşma gereğince Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasayla bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesi hedefleniyor.

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israil vergi

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