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Filistinli yaşlı adam Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

Filistinli yaşlı adam Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinli yaşlı bir adamı darbetti.

Raşid et-Temimi (61), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin kentin Eski Şehir bölgesi sakinlerine taşlarla saldırdığını, tehditler savurduklarını söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin kendisine de taş attıklarını ve darbettiklerini ifade eden yaşlı adam, ambulansla El Halil Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti. Temimi, Yahudi yerleşimcilerin bölge sakinlerine saldırmayı alışkanlık haline getirdiğini, İsrail polisinin ise olaylara müdahale etmediğini ifade etti.

El Halil kentindeki Eski Şehir bölgesinde 600 Yahudi yerleşimcinin ikamet ettiği, bin 500 askerin ise güvenliklerini sağladığı belirtiliyor.

İsrail ile Filistin arasında 1997'de yapılan anlaşma ile El Halil kenti, H1 ve H2 olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Kentin yüzde 80'i tümüyle Filistin yönetiminin kontrolüne, yüzde 20'lik bölümü ise güvenlik bakımından İsrail'e, idari olarak ise Filistin'e bağlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria el halil Filistin

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