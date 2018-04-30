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Filistinli yetkiliden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat: "Kudüs ve Filistinli mülteciler meselesi müzakere masasından kaldırılırken barışın gerçekleşmesi nasıl mümkün olabilir? Yapılan bu konuşma ayıp, tamamen reddediyoruz"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu herhangi bir barış anlaşmasında taraf olmayacağını belirtti.

Ureykat yaptığı yazılı açıklamayla ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Trump'ın Kudüs kararını savunduğu ve Filistin tarafını müzakere masasına geri dönmeye davet ettiği sözlerine tepki gösterdi.

"Kudüs ve Filistinli mülteciler meselesi müzakere masasından kaldırılırken barışın gerçekleşmesi nasıl mümkün olabilir? Yapılan bu konuşma ayıp, tamamen reddediyoruz." ifadelerini kullanan Ureykat, Filistin halkının haklarının pazarlık konusu olmadığını vurguladı.

Trump'ın sunacağı barış planının "Filistinlilere maddi tazminat içereceği" şeklinde İsrail medyasında dün çıkan haberlere de işaret eden Ureykat, söylenenleri kınadığını belirterek, "Filistin satılamaz ve satın alınamaz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bugün Ürdün'de yaptığı açıklamada, Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını savunarak ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini belirtmişti.

Pompeo ayrıca Filistinlileri müzakere masasına davet ettiklerini ve Ortadoğu'da barışın gerçekleşmesinin önemli olduğunu söylemişti.

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ABD Dışişleri Bakanı FKÖ Mike Pompeo Saib Ureykat

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