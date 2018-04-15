Filistinliler 29'uncu Arap Birliği zirvesinden ümitli değil

Filistinliler, Suudi Arabistan'ın Zahran kentinde toplanan Arap Birliği zirvesinden sorunlarına ilişkin bir çözümün çıkacağını düşünmüyor.
Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı,15 ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla bugün başlayan 29. Arap Birliği Zirvesi'ne ilişkin AA muhabirine görüşlerini açıklayan Filistinliler, Zahran'daki zirvede kimsenin Filistin ve Kudüs konusuna dönüp bakmayacağını düşündüklerini söyledi.
Batı Şeria'da memurluk yapan Mufid Salim, "Zirveden kesinlikle güçlü sonuçlar çıkmaz." dedi.
Salim, şu an hassas bir dönemden geçtiklerini belirterek, Filistin davasının tasfiyeye maruz kaldığını, Kudüs'ün Yahudileştirilmesinin sürdüğünü, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmak üzere olduğuna dikkati çekti.
Salim, Mahmud Abbas'ın Zahran zirvesine "Kudüs zirvesi" adının verilmesi teklifini hatırlattı.
Bir başka Filistin vatandaşı Mahmut Atatıra, tüm dünyanın Suriye'deki durumla ilgilendiğini söyleyerek, "Filistin davası geçmişte kaldı ve unutuldu." diye konuştu.
Geçmişteki Arap zirvelerini hatırlatan Atatıra, eski zirvelerin işlevi hakkında; "Geçmişteki Arap zirveleri, Filistin davasına kağıt üzerinde mürekkeple yazılmış kararlardan başka bir şey sunmadı." yorumunu yaptı.
Arap dünyasının halihazırda çok yıpranmış olduğunu dile getiren Atatıra, Kudüs'ün Yahudileştirilmesine karşı oranın himayesi için gerçek bir tavır alınacağını sanmadığını vurguladı.
Filistinli gazeteci Muhammed Şubki, Filistin davasının tasfiyesinin yürütüldüğünü belirterek, bunun "asrın alışverişi" şeklinde isimlendirildiğini anımsattı.
"Kudüs'e destek icraatla olur lafla değil." diyen Halil Derabi ise, "Zirveler, yıllardan beri Kudüs ve Arapların yararına iş yapmış olsaydı zaten bugün durum farklı olurdu." ifadelerini kullandı.
Mart'ta yapılması planlanan Arap Birliği Zirvesi, Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle 15 Nisan'a ertelenmişti. Husilerin balistik füze saldırıları ihtimalinden dolayı Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde yer alan Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nde, Filistin davasının yanı sıra Suriye, Libya ve Yemen'deki krizlere ilişkin son gelişmeler ile İran'ın Arap ülkelerinin iç meselelerine müdahaleleri ele alınacak.
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