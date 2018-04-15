Filistinliler 29'uncu Arap Birliği zirvesinden ümitli değil

Geçmişteki Arap zirvelerini hatırlatan Atatıra, eski zirvelerin işlevi hakkında; "Geçmişteki Arap zirveleri, Filistin davasına kağıt üzerinde mürekkeple yazılmış kararlardan başka bir şey sunmadı." yorumunu yaptı.

Bir başka Filistin vatandaşı Mahmut Atatıra, tüm dünyanın Suriye'deki durumla ilgilendiğini söyleyerek, "Filistin davası geçmişte kaldı ve unutuldu." diye konuştu.

Salim, şu an hassas bir dönemden geçtiklerini belirterek, Filistin davasının tasfiyeye maruz kaldığını, Kudüs'ün Yahudileştirilmesinin sürdüğünü, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmak üzere olduğuna dikkati çekti.

Arap dünyasının halihazırda çok yıpranmış olduğunu dile getiren Atatıra, Kudüs'ün Yahudileştirilmesine karşı oranın himayesi için gerçek bir tavır alınacağını sanmadığını vurguladı.

Filistinli gazeteci Muhammed Şubki, Filistin davasının tasfiyesinin yürütüldüğünü belirterek, bunun "asrın alışverişi" şeklinde isimlendirildiğini anımsattı.

"Kudüs'e destek icraatla olur lafla değil." diyen Halil Derabi ise, "Zirveler, yıllardan beri Kudüs ve Arapların yararına iş yapmış olsaydı zaten bugün durum farklı olurdu." ifadelerini kullandı.

Mart'ta yapılması planlanan Arap Birliği Zirvesi, Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle 15 Nisan'a ertelenmişti. Husilerin balistik füze saldırıları ihtimalinden dolayı Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde yer alan Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nde, Filistin davasının yanı sıra Suriye, Libya ve Yemen'deki krizlere ilişkin son gelişmeler ile İran'ın Arap ülkelerinin iç meselelerine müdahaleleri ele alınacak.