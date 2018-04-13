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Filistinliler cuma namazını İsrail sınırında kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:34 | Son Güncelleme

Cuma hutbesini okuyan Şeyh Kandil: "Göstericiler Filistin ilkelerine bağlı kalmaya devam edecek ve bu ilkeleri pazarlık konusu haline getirmeyecektir" "Böylece abluka kırılır, 1948'de zorla göç ettirildiğimiz topraklarımıza geri döneriz" - "Bayrak Cuması" adı verilen bugünkü gösterilerde sınırda binlerce Filistin bayrağı açılması bekleniyor

GAZZE (AA) – Gazze Şeridi'nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine devam eden Filistinliler, cuma namazını İsrail sınırında kıldı.

Cuma hutbesini okuyan Şeyh Sadık Kandil, "Göstericiler Filistin ilkelerine bağlı kalmaya devam edecek ve bu ilkeleri pazarlık konusu haline getirmeyecektir. Zira ilke ve hakikatlerden vazgeçmek İslam felsefesinde çelişki arz eder." dedi.

Filistinlilerin gösterilere aktif şekilde katılmasının bu ilkelere bağlılığı gösterdiğini ifade eden Şeyh Kandil, gösterilerin barışçıl boyutuyla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Şeyh Kandil, Filistinlilere "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılma çağrısı yaptığı hutbesinde, "Böylece abluka kırılır, 1948'de zorla göç ettirildiğimiz topraklarımıza geri döneriz." ifadelerini kullandı.

- Bayrak Cuması

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin üçüncü cumasına "Bayrak Cuması" adını veren Filistinli aktivistlerin, sınırda binlerce Filistin bayrağı açması ve İsrail bayraklarını ateşe vermesi bekleniyor.

Aktivistler, Gazze sınırında kurulan kampların girişlerine de devasa İsrail bayrakları sererek Filistinli göstericilerin bayraklara basmasını sağladı.

Sabah saatlerinden itibaren sınıra akın eden yüzlerce göstericinin ayrıca, devasa Filistinli bayrağı açması ve düzenlenecek faaliyetler çerçevesinde uçurtma uçurması da bekleniyor.

- 33 Filistinli şehit edildi

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

Gösterilerde 33 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 3 binden fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

- Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin israil

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