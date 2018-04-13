Filistinliler cuma namazını İsrail sınırında kıldı

Şeyh Kandil, Filistinlilere "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılma çağrısı yaptığı hutbesinde, "Böylece abluka kırılır, 1948'de zorla göç ettirildiğimiz topraklarımıza geri döneriz." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin gösterilere aktif şekilde katılmasının bu ilkelere bağlılığı gösterdiğini ifade eden Şeyh Kandil, gösterilerin barışçıl boyutuyla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Cuma hutbesini okuyan Şeyh Sadık Kandil, "Göstericiler Filistin ilkelerine bağlı kalmaya devam edecek ve bu ilkeleri pazarlık konusu haline getirmeyecektir. Zira ilke ve hakikatlerden vazgeçmek İslam felsefesinde çelişki arz eder." dedi.

Sabah saatlerinden itibaren sınıra akın eden yüzlerce göstericinin ayrıca, devasa Filistinli bayrağı açması ve düzenlenecek faaliyetler çerçevesinde uçurtma uçurması da bekleniyor.

- 33 Filistinli şehit edildi

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

Gösterilerde 33 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 3 binden fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

- Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.