"Filistinliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir"

BOGOTA (AA) - Filistin’in Kolombiya’daki Diplomatik Misyon Temsilciliği Siyasi Danışmanı Carlos Montero, "Filistinliler, cesur ve hepsinden ötesi adil kararlarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkir." dedi.

Montero, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkının, Filistinlilerin kardeşi olduğunu ve Türkiye’nin Filistin’le bağlarını her defasında daha da kuvvetlendirdiğini vurguladı.

Türkiye’nin, uluslararası hukuka ve bilhassa İsrail ile ABD tarafından çiğnenen Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun hareket ettiğine dikkati çeken Montero, "Filistinliler, cesur ve hepsinden ötesi adil kararlarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkir.” ifadesini kullandı.

Montero, Türkiye’nin dünyada Filistinlilerin haklarını savunan ülkelerin başında geldiğinin altını çizerek, bu konudaki çabalarının Arap ülkelerinin dahi üzerinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye, Güney Afrika ve İrlanda’dan Filistin'e güçlü destek geldiğini aktaran Montero, Rusya, Çin, Avrupa ülkeleri, Brezilya, Şili, Bolivya, Uruguay ve Meksika’nın da Filistin lehine pozisyon aldığı bilgisini paylaştı.