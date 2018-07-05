Filistinliler, evlerinin yıkılma tehdidine karşı nöbete devam ediyor

KUDÜS (AA) - Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer halkı, İsrail askerlerinin, evlerini yıkmak için iki gündür kuşattığı bölgede nöbetlerine devam ediyor. "Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Halk Komitesi' bünyesindeki "Han el-Ahmer'i Kurtarın" kampanyası koordinatörü Abdullah Ebu Rahme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, sabah saatlerinde bölgeye düzenlediği baskında, bölge halkını darbettiği ve 3 kişiyi gözaltına aldığına işaret ederek, "Bölge sakinleri, evlerinde kalma konusunda kararlı ve tahliyeyi reddediyor." dedi. Ebu Rahme, İsrail askerlerinin bir okuldaki Filistinlilerin etrafını kuşattığını ve teslim olmalarını istediğini aktardı. Han el-Ahmer'de 11 nüfuslu ailenin reisi olan ve küçükbaş hayvan yetiştiren Faysal ed-Dahuk ise evlerinden çıkmaları konusunda hiçbir öneriyi kabul etmediklerini, evlerinde kalarak direneceklerini ifade ederek, "Han El-Ahmer'in ömrü, İsrail'in Batı Şeria'yı işgalinden daha eski. İşgal güçleri, mazisi birkaç yıla dayanan Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek için bu bölgeyi tahliye etmeye çalışıyor." diye konuştu.

- "Uluslararası sessizliğin ortasında bir felaket yaşanıyor" Daha önce Necef'ten göç ettiklerine işaret eden Dahuk, "Bugün ise bizi yeniden göç ettirmek istiyorlar. Uluslararası sessizliğin ortasında büyük bir felaket yaşıyoruz." ifadesini kullandı. Abdullah El-Cehalin isimli 20'li yaşlardaki Filistinli de bölgeye baskın düzenleyerek kadınlara ve yaşlılara saldıran İsrail güçlerinin evin kutsallığı ya da çocukların hissiyatını gözetmediğini vurguladı. Bölgeden cebren çıkarılacak olsalar bile yeniden döneceklerinin altını çizen Cehalin, evsiz barksız kaldıkları bir hayatı yeniden yaşamayacaklarının altını çizdi. - "Binalarını bizim evlerimizin enkazı üzerine inşa ediyorlar" Bölge sakinlerin yaşlı bir kadın da Han el-Ahmer'in dışında toprakları olmadığını, bu topraklardan çıkmayacaklarını, orada öleceklerini söyledi. İsrail'in, yerleşim yerleri inşası için bölgeyi tahliye etmeye çalıştığına dikkati çeken Filistinli kadın, "Evlerimizi yıkıyorlar, ailemizi zorla yerlerinden ediyorlar. Kendi binalarını bizim evlerimizin enkazı üzerine inşa etmeye çabalıyorlar." dedi.