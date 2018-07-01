Filistinliler, Gazze'ye uygulanan yaptırımları protesto etti

Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde yüzlerce Filistinli, Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne uyguladığı yaptırımların kaldırılması için gösteri düzenledi.

Nablus kentindeki Eş-Şüheda Meydanı'nda toplanan yüzlerce Filistinli, Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne uyguladığı yaptırımları protesto etti.

Göstericiler, "İşgal bitsin", "Yüzyılın Anlaşmasına hayır", "Filistin'deki bölünme sona ersin", "Gazze'ye karşı cezalandırıcı uygulamalar dursun", yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyi'nin geçen ay aldığı kararların uygulanması ve Filistin devletinin Gazze Şeridi'ne karşı aldığı tüm cezalandırıcı uygulamaların durdurulması istendi.

Filistin Şaab (Halk) Partisi yöneticilerinden Halid Mansur, Gazze Şeridi'ndeki insani dramın istismar edilerek, Yüzyılın Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin engellenmesi için Filistin yönetiminin yaptırımları kaldırarak, Gazze'deki durumun hafifletilmesine katkıda bulunması gerektiğini belirtti.