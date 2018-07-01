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Filistinliler, Gazze'ye uygulanan yaptırımları protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 00:24 | Son Güncelleme

Nablus kentinde Filistinliler, Gazze'ye uygulanan yaptırımların kadırılması için eylem yaptı

Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde yüzlerce Filistinli, Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne uyguladığı yaptırımların kaldırılması için gösteri düzenledi.

Nablus kentindeki Eş-Şüheda Meydanı'nda toplanan yüzlerce Filistinli, Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne uyguladığı yaptırımları protesto etti.

Göstericiler, "İşgal bitsin", "Yüzyılın Anlaşmasına hayır", "Filistin'deki bölünme sona ersin", "Gazze'ye karşı cezalandırıcı uygulamalar dursun", yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyi'nin geçen ay aldığı kararların uygulanması ve Filistin devletinin Gazze Şeridi'ne karşı aldığı tüm cezalandırıcı uygulamaların durdurulması istendi.

Filistin Şaab (Halk) Partisi yöneticilerinden Halid Mansur, Gazze Şeridi'ndeki insani dramın istismar edilerek, Yüzyılın Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin engellenmesi için Filistin yönetiminin yaptırımları kaldırarak, Gazze'deki durumun hafifletilmesine katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını bildirmişti.

Gazzeli memurlar Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.

Filistinliler, Gazze'ye uygulanan yaptırımları protesto etti

- Nablus kentinde Filistinliler, Gazze'ye uygulanan yaptırımların kadırılması için eylem yaptı

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Gazze Şeridi Nablus Şüheda yüzyılın anlaşması

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