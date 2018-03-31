GAZZE (AA) - Filistin Toprak Günü'nün 42. yılı münasebetiyle dün başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne İsrail askerlerinin ateş açarak karşılık vermesine rağmen Filistinliler, gösterilere devam etmekte kararlı.

Tekerli sandalyeye mahkum olmasına rağmen gösterilere katılan Eymen Zakkut (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sınırda kalmaya devam edeceğiz. Tüm dünyaya hak sahibi olduğumuz ve Siyonist çetelerce tehcir edildiğimiz topraklarımıza dönmek istediğimiz mesajını ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Zakkut, engelli olmasına rağmen gösterilere katılmakta ısrar edişini, "Hiçbir şey bizi hakkımızı almaktan alıkoyamaz. Bu gösteriler, tüm dünyaya, zulüm gören ve işgal altında bir halk olduğumuzu duyuracak." sözleriyle aktardı.

Filistinli mülteci Besme Barud ise İsraillilere ne kadar zaman geçerse geçsin geri dönecekleri mesajını vermek için gösterilere katıldığını söyledi.

Köyüne ve dedelerinin yaşadığı yerlere geri döneceğini hissettiğini ifade eden Barud, gösterilerinin barışçıl olduğunu ancak İsrail askerlerinin keskin nişancılar ve silahlarıyla Filistinlileri hedef aldığını kaydetti.