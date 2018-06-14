Filistinliler için koruma talep eden kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Filistin halkı için koruma talep eden kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin, ''Bir kez daha güçlü olmakla her şeyin elde edilebileceğini sanmanın bedeli olduğu görüldü. Haklı olan güçlü olana galebe çaldı.'' dedi.

Sinirlioğlu, Filistin kararının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hukukun açıkça ihlal edildiği bir durumda Birleşmiş Milletler'in buna karşı çıkmasının herkesin BM'den beklediği bir tutum olduğunu belirten Sinirlioğlu, bu oylamanın sonucunun da böyle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Kurulu'ndaki oylamada, kararın gerekli olan 3'te 2'den de fazla bir oyla geçtiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, Filistinli sivillerin gösteri haklarının gasbedilmesinin ve gösteri yapan sivil Filistinlilerin gerçek mermilerle ateş açılarak katledilmelerinin suç olduğunun Birleşmiş Milletler'de alınan bu kararla dünyaya bir kez daha anlatıldığını ifade etti.