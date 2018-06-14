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Filistinliler için koruma talep eden kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 06:26 | Son Güncelleme

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: - "Bir kez daha güçlü olmakla her şeyin elde edilebileceğini sanmanın bedeli olduğu görüldü. Haklı olan güçlü olana galebe çaldı"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Filistin halkı için koruma talep eden kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin, ''Bir kez daha güçlü olmakla her şeyin elde edilebileceğini sanmanın bedeli olduğu görüldü. Haklı olan güçlü olana galebe çaldı.'' dedi.

Sinirlioğlu, Filistin kararının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hukukun açıkça ihlal edildiği bir durumda Birleşmiş Milletler'in buna karşı çıkmasının herkesin BM'den beklediği bir tutum olduğunu belirten Sinirlioğlu, bu oylamanın sonucunun da böyle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Kurulu'ndaki oylamada, kararın gerekli olan 3'te 2'den de fazla bir oyla geçtiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, Filistinli sivillerin gösteri haklarının gasbedilmesinin ve gösteri yapan sivil Filistinlilerin gerçek mermilerle ateş açılarak katledilmelerinin suç olduğunun Birleşmiş Milletler'de alınan bu kararla dünyaya bir kez daha anlatıldığını ifade etti.

Sinirlioğlu, ''Bir kez daha güçlü olmakla her şeyin elde edebileceğini sanmanın bedeli olduğu görüldü. Haklı olan güçlü olana galebe çaldı.'' ifadesini kullandı.

Bu kararla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bu olayların tekrarlanmaması ve Filistinli sivillere uluslararası koruma sağlanması için alınması gereken tedbirleri tespit edecek bir rapor sunmasına ilişkin çok açık bir yetki verildiğini söyleyen Sinirlioğlu, ''Bu önemli bir gelişmedir. Türkiye, Cezayir ile bu kararı BM Genel Kurulu'na getirdi ve netice itibariyle 8'e karşı 120 oyla bu karar üçte ikinin çok üzerinde bir oyla kabul edildi. Umarız bu karardan herkes doğru sonuçlar çıkarır, gereken dersi alır, hukuk galebe çalar ve hukuksuz davranışlarda bulunanlar bu davranışlarına son verirler.'' değerlendirmesinde bulundu.

Sinirlioğlu, bu kararla 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ve iki devletli bir çözüm ve kalıcı bir barış sağlanmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
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