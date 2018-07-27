Filistinliler ikindi namazını Mescid-i Aksa'nın kapısında kıldı

KUDÜS (AA) - Filistinliler, ikindi namazını İsrail polisinin cuma namazı sonrası cemaate gaz ve ses bombaları ile saldırmasının ardından kapıların kapatıldığı Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) ve Silsile kapılarının önünde kıldı.
Namaz öncesi bir konuşma yapan Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Filistinlilerin Harem-i Şerif'e sahip çıkacağını söyledi.
Şeyh Kisvani, "İşgal devletinin geçen seneden ders çıkaramadığını görüyoruz. Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan işgalciler, silahlarıyla bizim mabedimize girmemize izin vermiyor." dedi.
Tüm dünyaya çağrıda bulunan Şeyh Kisvani, "Filistinlilerin direnişi, Mescid-i Aksa'yı geçen yıl kapatan işgal devletine açık bir mesajdır." ifadesini kullandı.
Şeyh Kisvani, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği iddia edilen ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planının geçersiz olduğunu vurguladı.
Geçen yıl yine temmuz ayında Aksa'nın İsrail güçleri tarafından kapatılmasına işaret eden Şeyh Kisvani, "Ey işgalciler eğer sizler döndüyseniz bizler de döndük." diye konuştu.
Filistinliler, tekbir ve İsrail karşıtı sloganlarla Şeyh Kisvani'nin konuşmalarına destek verdi.
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- İsrail güçleri, Kıble Mescidi'ne baskına hazırlanıyor
Öte yandan cuma namazından sonra Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisine bağlı özel kuvvetlerin, Harem-i Şerif'te etrafını kuşattığı Kıble Mescidine baskın düzenlemeye hazırlandığı bildirildi.
Kapıların açılmaması durumunda Filistinlilerin akşam ve yatsı namazlarını da Aksa’nın kapılarında kılmaya devam edeceği belirtiliyor.
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