HABER

Filistinliler İsrail'in alıkoyduğu cenazelerini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 18:16 | Son Güncelleme

Filistinliler İsrail'in alıkoyduğu cenazelerini istiyor

İsrail'in alıkoyduğu cenazelerini isteyen Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde gösteri düzenledi.

Ramallah'ın El-Menara Meydanı'nda bir araya gelen Filistinliler, İsrail'in alıkoyduğu yakınlarının cenazelerini kendilerine teslim etmesini istedi.

Filistin Halk Partisi Siyasi Büro Üyesi Halid Mansur, "cenazeleri serbest bırakması" için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini ifade ederek, "İsrail, yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı olarak cenazeleri alıkoyuyor. İsrail parlamentosunda cenazelerin teslimini engellemek için bazı yasalar çıkarılıyor." dedi.

Mansur, Filistinlilerin, yakınlarının cenazelerini uygun şekilde defnedebilmeleri için her türlü mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Filistin Şehit Cenazelerini Geri Alma Komisyonu'nun verilerine göre, İsrail'in elinde 250'den fazla Filistinlinin cenazesi bulunuyor.

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradıSeydikemer'de anız yangını ormana sıçradı
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyorMeteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
filistinliler israil Ramallah

En Çok Okunan Haberler

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihini Google'a soran şaşırıyor!

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihini Google'a soran şaşırıyor!

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Muharrem İnce'den flaş açıklama

Katil kocadan korkunç ifade! 'Gav... mıyım lan ben' deyip dehşet saçtı

Katil kocadan korkunç ifade! 'Gav... mıyım lan ben' deyip dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.