İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler, İsrail'in "hareketlerini kısıtlayan baskıcı ve keyfi uygulamalarını" protesto etti.

El-Halil kentindeki Tel Rumeyda Mahallesi sakinleri, İsrail'in, hareketlerini kısıtlayan baskıcı uygulamalarını protesto için askeri kontrol noktasında toplandı.

İsrail'in "çıplak arama" politikasına son vermesi çağrısında bulunan Filistinliler ayrıca yaşadıkları mahalleye şahsi araçlarıyla girme serbestisi talebinde bulundu.

Mahalle sakinlerinden Semih el-Muhtesib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin son dönemlerde keyfi aramalarını sıkılaştırdığını ve mahalle girişinde kurulan askeri noktadan geçişlerde aşağılayıcı bir şekilde çıplak arama yaptığını söyledi.

Muhtesib, İsrail'in kendilerini mahalleden gitmeye zorlayan tüm zalimane uygulamalarına rağmen bulundukları yerleri terk etmeyeceklerini dile getirdi.

