Filistinliler İsrail'in 'vergi' yasasını protesto etti

İsrail parlamentosunun, Filistinliler adına toplanan vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısını onaylaması Ramallah'ta protesto edildi.

Filistinli farklı gruplardan yapılan ortak çağrı üzerine, yüzlerce kişi işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah kentindeki Yasir Arafat Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, İsrail parlamentosunun, Filistinliler adına toplanan vergilerden "Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören" yasa tasarısını onaylamasını protesto etti.

Filistin bayrakları ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların posterlerini taşıyan protestocular, İsrail ve İsrail’in işgal politikalarına destek veren ABD aleyhinde sloganlar attı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti Başkanı İsa Karaka, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail’in Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğe dokunmasını reddediyoruz.” dedi.

Uluslararası topluma “İsrail’in uygulamalarına karşı büründüğü sessizlikten çıkma” çağrısı yapan Karaka, "İsrail, Filistinlilerin işgale direniş ve mücadele hakkının meşruiyetini mahkum ediyor. Eğer ki işgal devleti bu yasayı yürürlüğe koyarsa toplumsal patlamaya neden olur ve hiçbir yerde istikrar olmaz ne cezaevlerinde ne de dışında." ifadelerini kullandı.