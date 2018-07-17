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Filistinliler İsrail'in 'vergi' yasasını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 15:25 | Son Güncelleme

FKÖ'ye bağlı Filistinli Esirler Heyeti Başkanı İsa Karaka: "İsrail’in Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğe dokunmasını reddediyoruz" "İsrail, Filistinlilerin işgale direniş ve mücadele hakkının meşruiyetini mahkum ediyor. Eğer ki işgal devleti bu yasayı yürürlüğe koyarsa toplumsal patlamaya neden olur ve hiçbir yerde istikrar olmaz ne cezaevlerinde ne de dışında"

İsrail parlamentosunun, Filistinliler adına toplanan vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısını onaylaması Ramallah'ta protesto edildi.

Filistinli farklı gruplardan yapılan ortak çağrı üzerine, yüzlerce kişi işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah kentindeki Yasir Arafat Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, İsrail parlamentosunun, Filistinliler adına toplanan vergilerden "Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören" yasa tasarısını onaylamasını protesto etti.

Filistin bayrakları ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların posterlerini taşıyan protestocular, İsrail ve İsrail’in işgal politikalarına destek veren ABD aleyhinde sloganlar attı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti Başkanı İsa Karaka, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail’in Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğe dokunmasını reddediyoruz.” dedi.

Uluslararası topluma “İsrail’in uygulamalarına karşı büründüğü sessizlikten çıkma” çağrısı yapan Karaka, "İsrail, Filistinlilerin işgale direniş ve mücadele hakkının meşruiyetini mahkum ediyor. Eğer ki işgal devleti bu yasayı yürürlüğe koyarsa toplumsal patlamaya neden olur ve hiçbir yerde istikrar olmaz ne cezaevlerinde ne de dışında." ifadelerini kullandı.

Filistin hükümeti, İsrail parlamentosunun, Filistinliler adına toplanan vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını "savaş ilanı" olarak gördüklerini açıklamıştı.

Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören tasarı İsrail parlamentosunda 2 Temmuz’da yapılan ikinci ve üçüncü oylamalarda 87 milletvekilinden "kabul", 15'inden "ret" oyu alarak yasalaşmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ocak ayında yaptığı açıklamada, İsrail yasalarını onaylayan bakanlar komitesinin, Filistinli şehitler ve tutuklular için tahsis edilen ödeneğin kesilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladığını duyurmuştu. İsrail parlamentosu, söz konusu yasa tasarısının ilk oylamasını mart ayında gerçekleştirmişti.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince, İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasayla bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmın kesilmesi hedefleniyor.

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Filistin FKÖ israil işgal altındaki Batı Şeria Yasir Arafat Meydanı

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