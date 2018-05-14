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Filistinliler "milyonluk yürüyüş" için Gazze sınırında toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:43 | Son Güncelleme

Filistinliler "milyonluk yürüyüş" için Gazze sınırında toplanıyor

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek isteyen Filistinliler, "milyonluk yürüyüş" için Gazze sınırında toplanmaya başladı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler bugün ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, yarın da Nekbe'nin 70. yılını protesto etmek için gerçekleştirilecek "milyonluk yürüyüş"e hazırlanıyor.

- İsrail çadırları ateşe vermeye çalıştı

İsrail ordusunun, sınırda kurulan çadırları insansız hava aracıyla (İHA) ateşe vermeye çalıştığı, Filistinli grupların yangına kısa sürede müdahale ettiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin ayrıca İHA'lardan attıkları yakıcı maddelerle, Filistinlilerin Gazze sınırına yığdıkları araç lastiklerini ateşe verdiği belirtildi.

- Gazze'de genel grev

Öte yandan Gazze'nin tüm şehirlerinde ilan edilen genel grev kapsamında kamu ve özel tüm kurumlarda milyonluk yürüyüş dolayısıyla iş bırakıldı.

Filistinli gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde Nekbe ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması nedeniyle ABD ve İsrail'in protesto edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurarak, başkent Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise "İsrail'in kuruluş yıl dönümü" olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) büyük tepkiyle karşılanmıştı.

- "Nekbe" nedir?

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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Filistin Gazze milyonluk yürüyüş

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