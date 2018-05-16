Filistinliler Osmanlı döneminden kalma anahtarlarını saklıyor

NUR EBU IYŞE - Filistinli El-Iyş ailesi, 1948'de zorla göç ettirilen atalarından miras kalan toprak ve evlerin anahtarını dönecekleri ümidiyle 70 yıldır saklıyor. Paslı anahtarlarını dikkatle muhafaza eden Filistinli mülteciler, bir gün atalarının göç ettirildiği topraklarına dönme ümidini hep diri tutuyor. Filistinli kadınlar, dönüş ümitlerinin sembolü olan bu anahtarları kaybetme korkusuyla boyunlarında taşıyor. Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Emin Ebu el-Iyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "dünyadaki cennet" olarak isimlendirdiği atalarının göç ettirildiği Gazze Şeridi'ne 18 kilometre uzaklıktaki Huc köyüne dönme ümidiyle yaşadığını belirtti. Osmanlı döneminde yapılan "minare" şeklindeki büyük anahtarın en az 100 yıllık olduğunu ve bu şeklin Osmanlı dönemi anahtarlarının genel özelliğini yansıttığını ifade eden Ebu Iyş, akrabalarından kalan ve Osmanlı dönemine kadar uzanan en az 120 yıllık bir gelin sandığını da evinin baş köşesinde bulundurduğunu aktardı. Ebu Iyş ayrıca atalarının kahve öğütmek için kullandığı Osmanlı zamanından kalma tahta dibeği de sakladıklarını belirtti.

Her ailede dibek bulunduğunu ve kahve öğütmenin güç gerektiren bir iş olduğu için genellikle erkekler tarafından yapıldığını ifade eden Ebu Iyş, dibekte dövülen kahve ile şu an kullanılan teknolojik elektrikli aletlerle yapılan kahvenin tadının farklı olduğunu dile getirdi. Ebu Iyş ayrıca geçmişte dibeğin yalnızca kahve öğütmek için değil düğünlerde de vurmalı bir çalgı olarak müzik aleti gibi kullanıldığını anlattı. Evindeki dibeğin yanı sıra eski zamanlarda kullanılan taştan yapılmış bir buğday değirmeninin de bulunduğunu söyleyen Ebu Iyş, bu değirmenin un yapmak için kullanıldığını aktardı. Ebu Iyş, bakırdan yapılan dedelerinden kalan Osmanlı kabı ile birlikte küçük kumaşları ve bazı değerli taşları hala koruyor. - Göç sırasında yapılan katliamlar 1948 yılında evlerinden zorla göç ettirilen Filistinliler, yaşadıkları acı, ölüm ve katliamları hala hatırlıyor. Safiye Ebu Iyş (78) nine de bunlardan biri. Nekbe'nin yaşandığı yıl 8 yaşında olan Safiye nine, İsrail askerlerinin köylerine baskın düzenlediği anda yaşadığı korkuyu halen hatırladığını belirtti.