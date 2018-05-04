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Filistinlilerden 2018 İtalya Bisiklet Turu'nun Kudüs'ten başlatılmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Filistinlilerden 2018 İtalya Bisiklet Turu'nun Kudüs'ten başlatılmasına tepki

KUDÜS (AA) - Filistinler, 2018 İtalya Bisiklet Turu'nun işgal altındaki Kudüs'ten başlatılmasına tepki göstermek amacıyla aynı şekilde Ramallah'tan kutsal kente bisiklet turu başlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah'tan bisikletleriyle yola çıkan Filistinli bir grup genç, Kudüs ve Ramallah arasında bulunan İsrail askerlerinin konuşlandığı Kalendiya kontrol noktasına kadar pedal çevirecek.

Tura dair konuşan Zahid eş-Şuabi, hedeflerinin Filistin halkı ve ona destek olanlar adına 2018 İtalya Bisiklet Turu'nu düzenleyenlere "işgali desteklemekten vazgeçin" mesajı vermek olduğunu belirtti.

- "Turun Kudüs'te düzenlenmesi işgale destek vermektir"

"Bu turu Kudüs'te düzenlemek, Filistinlilerin başkenti olan Kudüs'ün işgaline destek vermektir" diyen Şuabi, 2018 İtalya Bisiklet Turu'nu düzenleyenlere kararlarından vazgeçmeleri çağrısı yaptı.

En popüler spor dallarından bisikletin en önemli üç organizasyonundan biri ve bu yıl 101'incisi düzenlenecek olan İtalya Bisiklet Turu (Giro d’Italia) tarihinde ilk kez Avrupa dışında başlayacak. İşgal altındaki Kudüs'te yarın başlayacak olan bisiklet turu, bazı Kudüs ilçelerinin yanı sıra Hayfa, Tel Aviv, Bi'ru's-Seba ve Eilat kentlerini de kapsayacak.

Filistinliler, Kudüs'te düzenlenecek bu ve benzeri uluslararası organizasyonları İsrail'in Kudüs'ü resmen başkenti olarak tanıtma çabası olarak görüyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamayla, 2018 İtalya Bisiklet Turu'nun Kudüs'ten başlatılmasına tepki göstererek, İsrail tarafından sömürülen işgal altındaki Filistin topraklarından geçecek yarışmanın organizatörlerine "hukuki takip" çağrısında bulunmuştu.

- Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, 6 Aralık 2017’de Başkan Donald Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

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2018 İtalya Bisiklet Turu Filistin israil Kudüs

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