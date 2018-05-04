Filistinlilerden 2018 İtalya Bisiklet Turu'nun Kudüs'ten başlatılmasına tepki

KUDÜS (AA) - Filistinler, 2018 İtalya Bisiklet Turu'nun işgal altındaki Kudüs'ten başlatılmasına tepki göstermek amacıyla aynı şekilde Ramallah'tan kutsal kente bisiklet turu başlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah'tan bisikletleriyle yola çıkan Filistinli bir grup genç, Kudüs ve Ramallah arasında bulunan İsrail askerlerinin konuşlandığı Kalendiya kontrol noktasına kadar pedal çevirecek.

Tura dair konuşan Zahid eş-Şuabi, hedeflerinin Filistin halkı ve ona destek olanlar adına 2018 İtalya Bisiklet Turu'nu düzenleyenlere "işgali desteklemekten vazgeçin" mesajı vermek olduğunu belirtti.

- "Turun Kudüs'te düzenlenmesi işgale destek vermektir"

"Bu turu Kudüs'te düzenlemek, Filistinlilerin başkenti olan Kudüs'ün işgaline destek vermektir" diyen Şuabi, 2018 İtalya Bisiklet Turu'nu düzenleyenlere kararlarından vazgeçmeleri çağrısı yaptı.

En popüler spor dallarından bisikletin en önemli üç organizasyonundan biri ve bu yıl 101'incisi düzenlenecek olan İtalya Bisiklet Turu (Giro d’Italia) tarihinde ilk kez Avrupa dışında başlayacak. İşgal altındaki Kudüs'te yarın başlayacak olan bisiklet turu, bazı Kudüs ilçelerinin yanı sıra Hayfa, Tel Aviv, Bi'ru's-Seba ve Eilat kentlerini de kapsayacak.