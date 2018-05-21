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Filistinlilerden ABD'li heyete "yumurtalı ve ayakkabılı" protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 21:54 | Son Güncelleme

Filistinlilerden ABD'li heyete "yumurtalı ve ayakkabılı" protesto

KUDÜS (AA) - Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir organizasyona katılan ABD'li diplomatları, onları taşıyan araca "yumurta ve ayakkabı" atarak protesto etti.

ABD'nin Kudüs konsolosluğunun Beytullahim şehrinde düzenlediği kurstan mezun olan Filistinli öğrenciler için yapılan törene katılan Amerikalı diplomatlar bir grup Filistinli tarafından protesto edildi.

Diplomatları taşıyan araca yumurta ve ayakkabı atan Filistinliler, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'nin diplomatlarını Filistin topraklarında istemediklerini dile getirdi.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra ABD'nin Filistin'e yönelik politikasını eleştiren pankartlar taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs pazartesi günü yapılan resmi törenle açılmıştı.

Abluka altındaki Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıması ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için 14 Mayıs'ta gösteriler düzenlemişti. Barış gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Batı Şeria Filistin protesto

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