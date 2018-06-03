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Filistinlilerden Arjantin'e "İsrail ile Kudüs'te maç yapmayın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub: "Karşılaşma, İsrail'in, başkenti olduğunu ileri sürdüğü Kudüs'te yapılması yönündeki ısrarı yüzünden spordan çok siyaset aracına dönüştü"

Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail ile Kudüs'te dostluk maçı oynamaya hazırlanan Arjantin'den bu kararını değiştirmesini istedi.

Filistin Futbol Federasyonu'nun çağrısıyla Batı Şeria'nın El-Bire kentindeki Arjantin diplomatik temsilciliği önünde toplanan Filistinliler, Arjantin milli takımından maça çıkmamasını talep etti.

Eylemde konuşma yapan Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, "Karşılaşma, İsrail'in, başkenti olduğunu ileri sürdüğü Kudüs'te yapılması yönündeki ısrarı yüzünden spordan çok siyaset aracına dönüştü." dedi.

Maçın işgal altındaki topraklarda yapılmasının, uluslararası kanunları ve FIFA kurallarını ihlal anlamı taşıdığını kaydeden Racub, Arjantin'deki ilgili taraflara maçı iptal etme çağrısında bulunduklarını aktardı.

- Messi'ye özel çağrı

Arjantin milli takımı oyuncularına da seslenen Racub, Lionel Messi'den "İsrail işgalinin kara yüzünü beyazlatmak için araç olmamasını" ve maça çıkmamasını istedi.

Racub, "Messi maça katılma konusunda ısrarcı olursa aleyhinde Filistin, Arap ülkeleri ve uluslararası düzeyde kampanya başlatırız. Onun da ülkesinin de bu maça katılmamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Arjantin-İsrail milli futbol takımlarının 9 Haziran'da karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Filistin israil maç

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