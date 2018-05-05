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Filistinlilerden sınırda toplanma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 00:14 | Son Güncelleme

Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti, tüm Filistinlilere gelecek cuma günü "Hazırlık ve uyarı" adı altında sınırda toplanma çağrısı yaptı

GAZZE (AA) - Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti, tüm Filistinlilere gelecek cuma günü "Hazırlık ve uyarı" adı altında sınırda toplanma çağrısı yaptı.

Heyetten yapılan açıklamada, tüm Filistinlilere, gelecek cuma gününden itibaren Nekbe'nin arifesi olan ve ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağının açıklandığı 14 Mayıs'ta sınırda toplanma çağrısı yapıldı.

Bu toplanmanın ABD Başkanı Trump'a "yüzyılın anlaşması" kararının yürümeyeceği, vatanına dönen milyonlarca kişinin ayaklarının altında ezileceğine dair güçlü bir mesaj olacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı.

Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.

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