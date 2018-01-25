Filistinli aktivistler, sosyal medya üzerinden "#Gazze'yi kurtarın(SaveGaza)" hashtagi ile kampanya başlattı.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ve Birleşmiş Milletler (BM) raporlarında tanımlandığı şekliyle "dünyadaki en kötü ekonomik ve insani koşulların" oluşmasına neden olan abluka karşıtı kampanyaya sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. Filistinli aktivistler, on yılı aşkın süredir abluka altında tutulan Gazze'nin son durumunu ortaya koyan fotoğraflar ile işsizlik düzeyine ilişkin rakamları sosyal medyadan yayımladı.

"#Gazze'yi kurtarın" kampanyasına Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla destek veren Filistinli gazeteci İsmail es-Sevabite, "Gazze halkına yönelik cezalandırıcı uygulamalara son verilmesi gerekiyor. Gazze'de durum trajik, çöküş aşamasına gelindi." ifadesini kullandı.

Facebook'ta paylaşımda bulunan bir diğer aktivist Ahmed en-Neccar ise binlerce yoksul çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğuna vurguladı.

Gazze Ambargosunu Kırma Heyeti Sözcüsü Edhem Ebu Silmiyye ise "Gazze'nin benzeri görülmemiş bir insani felakete sürüklendiğini" dile getirdi.