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Filistinlilerden sosyal medyada "Gazze'yi kurtarın" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 23:45 | Son Güncelleme 6 saat önce

Filistinli aktivistler, sosyal medya üzerinden "#Gazze'yi kurtarın(SaveGaza)" hashtagi ile kampanya başlattı.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ve Birleşmiş Milletler (BM) raporlarında tanımlandığı şekliyle "dünyadaki en kötü ekonomik ve insani koşulların" oluşmasına neden olan abluka karşıtı kampanyaya sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. Filistinli aktivistler, on yılı aşkın süredir abluka altında tutulan Gazze'nin son durumunu ortaya koyan fotoğraflar ile işsizlik düzeyine ilişkin rakamları sosyal medyadan yayımladı.

"#Gazze'yi kurtarın" kampanyasına Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla destek veren Filistinli gazeteci İsmail es-Sevabite, "Gazze halkına yönelik cezalandırıcı uygulamalara son verilmesi gerekiyor. Gazze'de durum trajik, çöküş aşamasına gelindi." ifadesini kullandı.

Facebook'ta paylaşımda bulunan bir diğer aktivist Ahmed en-Neccar ise binlerce yoksul çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğuna vurguladı.

Gazze Ambargosunu Kırma Heyeti Sözcüsü Edhem Ebu Silmiyye ise "Gazze'nin benzeri görülmemiş bir insani felakete sürüklendiğini" dile getirdi.

Siyasi analist İbrahim el-Medhun da ekonomik, sosyal, yapısal ve çevresel bağlamda "Gazze'nin klinik ölümünün gerçekleştiğini" belirterek, durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini, işsizliğin arttığını, sosyal sorunların büyüdüğünü, fabrikaların kapandığını ve ekonomik durumun gerilediğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, bugün BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada, Gazze'de ekonomik ve insani koşulların kötüleşmesine karşı uyarıda bulunmuş ve Filistinli gruplar arasında Ekim 2017'de varılan uzlaşmanın çıkmaza girdiğini ifade etmişti.

Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas hareketinin kazanmasının ardından İsrail Gazze'ye ağır bir abluka süreci başlatmıştı.

(AA)

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