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Filistinlilerden topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimciye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

Filistinlilerden topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimciye tepki

EL HALİL (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beni Naim beldesinde bir Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait 20 dönümlük araziye el koyması protesto edildi.

El Halil'e bağlı Beni Naim beldesindeki arazide toplanan Filistinliler, söz konusu Yahudi yerleşimcinin gasbettiği toprakları bir an önce tahliye etmesini istedi. Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra arazinin boşaltılması çağrılarını içeren dövizler taşıdı.

Beni Naim Belediye Başkanı İsam Munasıra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu topraklar belde sakinlerine aittir. Ellerinde buna dair resmi belgeler var." dedi.

Munasır, haftalar önce beraberinde bir koyun sürüsüyle gelerek Filistinlilere ait topraklara çadır kuran Yahudi yerleşimcinin İsrail güçleri tarafından korunduğunu söyledi.

Belde sakinlerinin Yahudi yerleşimcinin araziden çıkarılmasında ısrarcı olduğuna işaret eden Munasıra, bölgenin yeni bir yerleşim birimine dönüştürülmesinden endişe edildiğini vurguladı.

İsrail askerleri ise göstericiler ile basın mensuplarını çıkardıkları söz konusu arazinin, "kapalı askeri bölge" olduğunu duyurdu.

İsrail, 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi oluşturdu. Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'te ise 220 bin yerleşimcinin yaşadığı belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria el halil Filistin

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