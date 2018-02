Filistinlilere ait okulların yıkılma tehlikesi

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın "C" bölgesindeki 45 okulun İsrail tarafından yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

OCHA'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait okulun bir bölümünün İsrail askerleri tarafından yıkılmasına işaret edilerek, "Yıkım işlemine gerekçe olarak, İsrail makamlarından ruhsat alınmadığı gösteriliyor. Ancak bu neredeyse imkansız." ifadeleri kullanıldı.

Yıkılan okulun yer aldığı Ebu Nevvar'ın işgal altındaki Batı Şeria'da insani yardıma ihtiyaç duyulan en zayıf bölgelerden biri olduğu kaydedilen açıklamada, "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın 'C' bölgesindeki 45 okul, İsrail makamları tarafından yıkılma tehdidiyle karşı karşıya. Çocuklar eğitim hakkından mahrum kalıyor." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, bugün Ebu Nevvar'daki çocukların yaşadıklarının, Batı Şeria'nın "C" bölgesinde 37 ve Doğu Kudüs'te 8 olmak üzere 45 okulda eğitim gören yüzlerce çocuğun da başına gelebileceği, bu okulların da her an yıkılmayı beklediği konusunda uyarıda bulunuldu.