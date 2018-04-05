Bursa'da, Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek amacıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Filistinlilere destek amacıyla Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür Der), İHH İnsani Yardım Vakfı, Asır Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (ASIR-DER), Bursa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (BUSEY-DER) Bursa şubesi üyeleri destek kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Özgür Der Bursa Şubesi Başkanı Aziz Avar, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilere destek vermek ve zulme karşı tavırlarını belli etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in yıllardır Filistin topraklarını işgal altında tuttuğunu belirten Avar, şöyle devam etti:

"Filistinliler 30 Mart'ı 'Toprak Günü' ilan ederek 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adlı anma toplantıları düzenlemektedir. Bu günde Gazze halkının tamamen sivil amaçla yapılan bu anmalarını engellemek için terör devletinin, kardeşlerimizin üzerine keskin nişancı ve gaz bombalarıyla saldırması bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşmektedir. Başta Filistin olmak üzere Suriye, Arakan ve Afganistan'daki Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırıyoruz."

Gruptakiler duanın ardından dağıldı.