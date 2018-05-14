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Filistinlilerle dayanışma amacıyla Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:27 | Son Güncelleme

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası "Filistinlilerle dayanışma amacıyla 3 gün ulusal yas ilan edildi" dedi. Bozdağ ayrıca Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

İsrail katliamı sonrası Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

ÜÇ GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır.

Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir.

turkiye-de-3-gun-ulusal-yas

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Anahtar Kelimeler:
ulusal yas Bekir Bozdağ Filistin

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
chp karşı çıkar
ulan halamı partizanlık yapıyorsun nasıl bir müslümansın
bizimkiler de ilaç gönderiyor habire. ilaç değil silah koyun, mermi koyun o kartonlara. ilaç belki tedavi eder ağrıyı keser iyi gelir mazlumlara. Silah ise en iyi çözümdür bu vurdumduymaz kahbe şerefsiz katil terorist İsrail yonetimi ve askerlerinin içi boş kafalarına.
çok şükür reisim ..
Çek şu büyükelçini ve bütün ilişkileri dondur demiyorum, durdur ve bitir diyorum!!!
Kesinlikle doğru bir karar.Böyle kararların devamı gelmesi lazım. uygulamalı olarak. şu damlası taşıyan karınca misali. TARAFIMIZ BELLİ OLSUN!!!
ne istisaresi kapatin elcililerini koparin ipleri yeter su abd askiniz
seçim yaklaştı ya vatan millet Sakarya edebiyatı ile, sahte kabadayılık ile oy toplayacak aklı sıra. Gerçi bu oyunlara kanan küçük başlar var. Bulmuş yumuşak yerlerini oradan giriyor. Eyy Amerika diye kükreyince millet şuurunu kaybediyor. Amerika dönse ne var dese kaçacak delik arayacaklar.
amma güzel destek olduk dimi 3 gün yas ilan etmişiz, hadi şunu 4 yapın.
komple filistini boşaltın turkiyeye tasiyin daha iyi.politikanin yuzunden insanlar ölüyor yaziklar olsun
yas ilan edene kadar o cepli kefenleri giyenler vardıya işte onlar çok asil hemen filistinli kardeşlerimize savaşmak için yardımına koşarlar(siz anca laf cambazlığı yapar ve hıristiyanlar gibi insanları ALLAHın sıfatlarıyla yakıştırarak onlara taparsınız)
yas tamam ama siyasi ekenomik özel ve devletçe ilişkileri kessss
suudi arabistan kralı için de ilân edilmişti.o ülke ABD emperyalizminin kuklasıdır.artık gerçekleri görün.ABD ile yatan, iflâh olmaz!
AMAN SEÇİM,CANIM SEÇİM!!!
14 Mayıs 2018 Kılıçtaroğlu; Burdan Erdoğan'a Sesleniyorum Abd Ve İsrail Elçiliklerini Çek Kardeşim Seni Alkışlayacağım Ve Destekleyeceğim. 15 Mayıs 2018 Kılıçtaroğlu; Bütün Ülkelerle Düşman Olduk, Ona Eyyy Çekiyoruz Buna Eyy Çekiyoruz, Yeter Kardeşim Sus Artık, Konuştukça Zarar Veriyorsun...
müslümanın derdiyle dertlenmemiz imanın gereğidir. türkiye doğru olanı yapmaktadır.
Allah'ın laneti bu zulmü yapanlara olsun
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