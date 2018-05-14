Filistinlilerle dayanışma amacıyla Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi

İsrail katliamı sonrası Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi.
Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.
Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır.
Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir.
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