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Filli Boya’dan sosyal medyayı sallayan 8 Mart reklamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 07:40 | Son Güncelleme

Filli Boya'nın sahibi Gözde Akpınar, bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çok konuşulacak bir video klibe imza attı.

Türkiye, geçtiğimiz yıl bu tarihlerde Filli Boya’nın Dünya Kadınlar Günü reklamını konuşuyordu. Şirketin sahibi Gözde Akpınar bu yıl da “memleketi yüreğinden yakalayan” bir reklama imza attı.

Akpınar yeni klibi “Vurmayacaksın. Nokta!” ve “Tüm ekibime, sokaktaki yüreği kocaman, cesur insanlara çok teşekkür ediyorum. Bu ülke için birer mucizesiniz. Bizim mucizemiz. Tamamı (3.15'lik versiyon) Youtube' da ve @filliboya ‘nın twitter hesabında. ♥️ #mucizemsin” notuyla paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
zilli boya anlaşılan koçun alarkonun ve diğer manjinal grup sevicilerin yerine geçmeye hevesleniyor. 8mart bizde olmayan bir kutlama kadını korumak istiyorsan 365 gün koru, kadına sahip çıkan islam dinini anlatan yayınlar paylaş allahın kelamını paylaş
Başta Ülkemdeki Kadınlar olmak üzere Tüm Dünyanın Kadınlar Gününü Kutlarım. Rabbime binlerce şükürler olsun ki, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir Lider bahşetmiş bizlere ki, Ülkemiz Ortadoğunun bulunduğu bataktan uzak... Rabbim bizleri her türlü kötülüğe karşı korusun... Kadınlarımızı yanımızdan eksik etmesin. Onlar Bizlerin Baştacıdırlar
mükemmel olmuş .bende kadınlar gününü kutluyorum.
dilli boyanın reklamları genelde duyarlı olduğumuz konular üzerinedir
GÜNÜN İLK ZEHRİNE HOŞ GELDİNİZ. NASILDA İNCEDEN İNCEYE ZİHİN BOMBARDIMANI YAPILMIŞ. BALIN İÇİNE BALDIRAN ZEHRİ NASILDA SAKLANMIŞ BURADA GÖRDÜM. BAŞTAN SONA FİTNE VE ZEHİR İÇEREN BİR VİDEO. FİLLİ BOYANIN SAHİBİ GÖZDE AKPINAR Saint Joseph ÜNİVERSİTESİ MEZUNU ZENGİN BİRİ DURUP DURURKEN NEDEN BU VİDEOYU ÇEKTİRDİ ? AA TÜRKİYEDEKİ EV KADINLARINI ÇOK SEVİYOR DA ONLAR İÇİN TAPTI. BUNA ANCAK ÇOCUKLAR İNANIR. TÜRKİYE ÜZERİNDE FOX TV VE HÜRRİYET GAZETESİNİN BAŞINI ÇEKTİĞİ ÇOK SİNSİ , DİREK SOSYOLOJİK DOKUYU BOZACAK OYUNLAR OYNANMAKTA. MAALESEF BUNUN İÇİNDE ANALARIMIZ , BACILARIMIZ OLAN KADIN KULLANILIYOR
tesekkürler filli boya muhteşemsin.
iyi değinmiş TV lere cahiliz tarihi filmlerden öğrenir silahla adam vurmak bu kadar basit miş gibi algılanır 8 Mart kadınlar gününüz kutlu olsun 8 Mart gibi bir acı veya herhangi bir acı dünyada hiçbir kadına gelmesin.mustafa Kemal Atatürk kadınlarımıza çoğu ülkelerden daha önce değer verdiği için saygı ve rahmetle anıyoruz...
Bu da yeni moda oldu her kadınlar gününde bi boya firması reklam yapıyor Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
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