Filli Boya’dan sosyal medyayı sallayan 8 Mart reklamı

Türkiye, geçtiğimiz yıl bu tarihlerde Filli Boya’nın Dünya Kadınlar Günü reklamını konuşuyordu. Şirketin sahibi Gözde Akpınar bu yıl da “memleketi yüreğinden yakalayan” bir reklama imza attı.

Akpınar yeni klibi “Vurmayacaksın. Nokta!” ve “Tüm ekibime, sokaktaki yüreği kocaman, cesur insanlara çok teşekkür ediyorum. Bu ülke için birer mucizesiniz. Bizim mucizemiz. Tamamı (3.15'lik versiyon) Youtube' da ve @filliboya ‘nın twitter hesabında. ♥️ #mucizemsin” notuyla paylaştı.