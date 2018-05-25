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Film çekimi nedeniyle İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:11 | Son Güncelleme

Fatih'te yarın "Kültür Vadisi" projesi kapsamında film çekimleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Film çekimi nedeniyle İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapatılacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Kültür Vadisi" projesi kapsamında film çekimleri nedeniyle yarın 07.00-12.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

ALTERNETİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Bu doğrultuda, Silivrikapı Caddesi, 10. Yıl Caddesi'nden giriş, Belgratkapı'ya giriş yolu trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, İmrahor İlyasbey Caddesi, Hacı Evhaddin Caddesi, Altımermer Cadddesi, Mimar Kasım Caddesi alternatif güzergah olarak belirlendi.

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