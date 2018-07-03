Filmlere sahne olan 5 liralık sal, 50 kilometre yol kısaltıyor

Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da araçlarıyla Yumurtalık ve Karataş ilçeleri ya da kent merkezine gitmek isteyenler, yollarını 50 kilometre kısalttığı için 5 lira karşılığında Ceyhan Nehri üzerindeki derme çatma salı kullanıyor. Yeşilçam filmlerine de konu olan benzer yöntemlerle vakitten ve yakıttan tasarruf ettiklerini belirten vatandaşlar, nehre köprü yapılmasını istedi.
Yumurtalık ilçesindeki Asmalı ile Karataş ilçesindeki Kızıltahta mahalleleri arasından geçen Ceyhan Nehri'nde ulaşımı sağlamak için 150 yıl önce hizmet vermeye başlayan derme çatma sal, vatandaşlar tarafından hala kullanılıyor. Araçlar, suya yön veren bir dümen ve çelik halatlı vinç yardımıyla hareket eden sala makaralı rampa sistemiyle bindiriliyor. Geçen yıl 3 lirayken bu yıl zamlar nedeniyle 5 liraya salı kullanan vatandaşlar, 4 dakikada nehri aşarak hem onlarca kilometre mesafeden hem de litrelerce akaryakıttan tasarruf ediyor.
'50 KİLOMETRE KISALDI'
Asmalı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ahmet Özder, Karataş ilçesindeki Tabaklar Mahallesi’ne normal güzargahtan giderse 80 kilometre yol kat edeceğini ancak sal sayesinde bu mesafenin 35 kilometreye düştüğünü belirterek, "Neredeyse 50 kilometre yolumu kısaltıyor. Sürekli bu salla gidip geliyoruz. Araç başına 5 lira ödüyorum. Köprü yapılsa çok iyi olur" dedi.
YEŞİLÇAM'DA DA ÜNLÜ
Öte yandan, yıllardır birçok belgesele de konu olan sal, 1972'de Serdar Gökhan ve Aysun Güven'in rol aldığı 'Irmak' adlı film, 1973'te Tamer Yiğit ve Fatma Girik'in oynadığı 'Kızgın Toprak', 1982'de Kadir İnanır'ın Serpil Çakmaklı’yla birlikte rol aldığı 'Yürek Yarası' filmleri ve bir dönem adından söz ettiren Hanımın Çiftliği isimli televizyon dizisinde de kullanılmıştı.
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