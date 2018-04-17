Final Hatıra Ormanı yeni üyelerine kavuştu

2011 yılında okul aile birliğinin katkılarıyla oluşturulan Final Okulları Hatıra Ormanı’nın bu yılki düzenleme ve yeni fidan dikim görevini 2. ve 3. sınıflar üstlendi.

Yeşil Sevgisi ve Doğa Bilinci temalarıyla hazırlık yapan öğrenciler Final Hatıra Ormanı’nın bulunduğu alanda unutamayacakları bir gün geçirdiler. Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen etkinliğin sonunda yaptıkları işin önemi ve gelecek kuşaklara olan katkıları hakkında paylaşımlarda bulunuldu. Öğrenciler hem kendi adlarına hem de okulları adına değerli bir etkinlik gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.