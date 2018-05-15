İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bankacılığın, yapay zeka konusunda en çok tehdit altındaki sektörlerden biri olmasına rağmen mevzuat koruması altında bulunması nedeniyle en rahat sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Utku, Business Management Institute (BMI) tarafından düzenlenen Finans Liderleri Zirvesi CFO Summit 2018'in açılışında yaptığı konuşmada, dünyada 2008'den beri krizin, bu yıl ise yapay zekanın iş gücüne etkisinin konuşulduğunu vurguladı.

Utku, dijitalleşme için sadece teknolojiye yatırım yapılmasının yanlış olacağını savunarak, "Eğer sadece yeni teknolojilere, yeni ürünlere angaje olursanız yine yanlış yapmış olursunuz. Çünkü çok ciddi anlamda insana yatırım, iş yapış tarzınız ve organizasyon yapınızı gözden geçirmeniz gerekecek. Tek bir doğrusu da yok bunun... Eskisi gibi hiyerarşik yapılar şüphesiz olmayacak. Ama yeni yapıların nasıl olacağıyla ilgili kimse bir şey bilmiyor." şeklinde konuştu.

Dünyada yapay zeka konusunda en çok yatırım yapan ve en hızlı ilerleyen ülkenin Çin olduğuna dikkati çeken Utku, sözlerini şöyle sürdürdü: