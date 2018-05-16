İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, “Yakın gelecekte robot teknolojisi ve yapay zeka hayatımızda olacak. İşlerin standardizasyonu açısından otomasyon tarafında iştahımızın büyük olduğunu söyleyebilirim. Bunun için altyapımızı oluşturuyoruz.” dedi. Business Management Institute (BMI) tarafından düzenlenen Finans Liderleri Zirvesi CFO Summit 2018’de şirket CFO’larının katılımıyla çeşitli paneller gerçekleştirildi. "Dijitalleşen Dünyada CFO’nun Yeri" panelinde konuşan Aktan, yakın gelecekte robot teknolojisi ve yapay zekanın hayatımızda olacağını belirterek, şunları kaydetti: “İşlerin standardizasyonu açısından otomasyon tarafında iştahımızın büyük olduğunu söyleyebilirim. Bunun için altyapımızı oluşturuyoruz. Yeni kuşağın eğilimleri, bu süreci yönetecek profile uyuyor. Devrimi hissedeceğimiz bir ortamı yakalayabiliriz. Ayrıca, çalışanlarımız yeni gelişen teknolojilerin de etkisiyle artık büyük veriye kolaylıkla ulaşabiliyor. Yeni gelişen teknolojilerin sunduğu imkanlar çarpan etkisi yapıyor. Finanstan satışa ve müşteri ilişkilerine kadar tüm alanlarda otomasyona geçiş için işleri herkesin aynı şekilde yapması gerekiyor.”

Türk Telekom olarak 2014 yılında tüm süreçleri entegre ederek, Türkiye’nin en büyük marka birleşmesini gerçekleştirdiklerini anımsatan Aktan, “Bu kapsamda özellikle operasyonel anlamda verimlilik sağlayan ‘Ortak Hizmetler Merkezi’ni oluşturduk. Böylece tüm süreçlerimizi standart hale getirmeyi amaçladık. Bu sistemle kaç kişi, ne kadar sürede, ne iş yaptı, hepsi takip edilebiliyor. Bu sistem, çalışanlar üzerindeki iş yükünün eşit dağılmasına imkan veriyor. Tüm işler, posta kutusuna iş emri olarak düşüyor ve süreç verimli şekilde gerçekleşiyor, takibi kolaylıkla yapılabiliyor.” şeklinde konuştu. - “Piyasa göstergeleri çok hızlı düzelebilir” "Halka Arzlar ve Şirket Birleşmelerinde Riskler ve Fırsatlar" paneline katılan Boyner Grup Finans Direktörü (CFO) Türkay Tatar ise şirketlerin halka açılmasının önemine işaret ederek, “Bunu 5-10 yıl önce konuşsaydık halka açılmanın çeşitli yan faydalarından bahsedilirdi. Türkiye’de artık halka açılma hemen hemen tamamen finansman aracı... Ya mevcut ortakların hisselerini satacakları ve nakde dönecekleri bir araç veya halka açılan şirket için önemli bir finansman aracı...” ifadelerini kullandı.

Tatar, son 3-5 yılda sermaye piyasası mevzuatının pek çok açıdan sıkılaştığını, bu durumun halka açık şirketlerin hayatlarını bazı yerlerde zorlaştırdığını söyledi. Piyasaların her zaman düzelme ve bozulmalar yaşadığını vurgulayan Tatar, “Piyasa göstergeleri çok hızlı düzelebilir. Seçim sonrası böyle mi olur bilmiyorum. Seçimden sonra uygulanacak ekonomi politikaları belirleyici olacaktır. Yatırımcı iştahı ve finansal göstergeler de çok hızlı düzelebilir. Son 4-5 ayda nasıl hızlı bozulduysa, aynı hızda düzelmemesi için teorik bir neden yok.” dedi. - “Herkes sermayenin yerini ve rotasını bilmek istiyor” "Yönetim Perspektifinden CFO'nun Rolü" paneline katılan İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince de CFO’ların önemine işaret ederek, bilgi toplumunda müşteriden hissedara, rakipten devlete herkesin sermayenin yerini ve rotasını bilmek istediğini ifade etti. Son zamanlarda ciddi yapılandırma talepleri olduğunu, kamuoyunun da şirket patronlarına baktığını belirten Özince, “Ben bankacı kimliğimle İş Bankası kredi yöneticilerine -CFO’su dahil- bakıyorum. CFO’ya dönüp diyorsun ki; böyle bir yapılandırma yapılıyor ama bankada buna uygun kaynak var mı?” diye konuştu.