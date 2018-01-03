Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların geçen yılın ekim ayında net döviz açığı 1 milyar 278 milyon dolar artarak 211 milyar 932 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ekim 2017 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verileri açıklandı.

Buna göre, ekimde eylül değerlerine kıyasla, varlıklar 1 milyar 986 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 264 milyon dolar arttı. Böylece net döviz pozisyon açığı, 1 milyar 278 milyon dolar yükselerek 211 milyar 932 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde varlıkların dağılımına bakıldığında, yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacaklarında sırasıyla 679 milyon dolar, 175 milyon dolar ve 1 milyar 134 milyon dolar artış görüldü.

Yükümlülüklerin dağılımında ise yurt içinden sağlanan nakdi kredilerde 872 milyon dolarlık, yurt dışından sağlanan nakdi kredilerde 1 milyar 726 milyon dolarlık, ithalat borçlarında ise 666 milyon dolarlık yükseliş kaydedildi.