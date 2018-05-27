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Fındık bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 14:45 | Son Güncelleme

Fındık bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ta yaklaşık 60 metrelik şarampole devrilen otomobil, fındık bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli ilçesine bağlı Elmacı köyü mevkisinde, Mehmet T.'nin kullandığı 67 UA 175 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi. Yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobil, ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada sürücü Mehmet T. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Mehmet T.'nin tedavisi sürüyor.

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