Fındık hasadında çocuk işçi çalıştırana ceza kesilecek

Fındık üreticilerini ve işverenleri çocuk işçiliği konusunda uyaran Soydan, "Geçtiğimiz yıllarda bahçe sahipleri ve işverenler yapılan denetimler sonrası çok ciddi cezalara maruz kaldı. Benzer durumun yaşanmaması için herkesi sorumluluğa davet ediyoruz." dedi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık hasadına çok kısa bir süre kaldığını ifade etti.

- Çocuk başı 259 lira ceza kesilecek

Soydan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre çocuk başına hem bahçe sahiplerine hem de "dayı başı" olarak bilinen işverenlere 259 lira ceza uygulanacağına dikkati çekerek, "Her ilçede kaymakamlıklar tarafından denetim ekibi oluşturulacak. Bu denetim ekibi yaptığı kontroller sırasında bahçede ücret karşılığında çocuk işçi tespit etmesi durumunda cezayı yazacak." diye konuştu.

Ekiplerde yer alan kolluk kuvvetlerinin habersiz denetim yapacağını belirten Soydan, bu noktada kimsenin mağdur olmaması için uyarıların dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Ordu'daki camilerde cuma namazında okunan hutbe sonrası, vatandaşlar çocuk işçiliği konusunda uyarıldı.

