Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 22 yaralı

Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Azmi Şahin'in kullandığı 52 M 2025 plakalı minibüs, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen çekicinin çarpması sonucu devrildi.
Kazada, minibüste bulunan 1'i çocuk, 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.
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