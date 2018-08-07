Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi eğitim koordinatörü Ali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile kentte yaklaşık bir ay kalacak tarım işçilerinin çalışma dönemleri içinde çocuklarına eğitim verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince yürütülen proje kapsamında görevlendirilen öğretmenler, aileleri gün içinde fındık toplayan çocuklara hem ders veriyor hem de çeşitli aktiviteler düzenleyerek hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünce Türkiye'de mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik sürdürülen proje kapsamında, işçilerin çocukları için eğitim olanakları hazırlandı.

Mevsimlik işçiler, bir süre önce Ordu Valiliğince Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi ile Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde oluşturulan çadır kentlere yerleştirildi.

Karadeniz Bölgesi'ne fındık toplamak için gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına, "Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi" kapsamında görevlendirilen öğretmenler tarafından eğitim verilmeye başlandı.

Öğrencilere, derslerde geri kaldıkları konuların müfredata bağlı olarak anlatıldığını ifade eden Çelik, "Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki çadır alanında kurulan prefabrik okulda 7 sınıf oluşturuldu. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, resim, müzik ve Kur'an gibi çeşitli dersler veriliyor. Ayrıca görsel sanatlar sınıfında da çalışmalar yapılıyor." dedi.

Çelik, çocukların sportif faaliyetlerden de geri kalmamasına özen gösterildiğini aktararak, öğrencilerin gün boyunda hoşça vakit geçirmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Derslerin saat 09.00'da başladığını anımsatan Çelik, "Öğlene kadar ders gören çocuklara, öğle arasında güzel yemek ikramları yapılıyor. Eğitimler 16.00-17.00 gibi sona eriyor." diye konuştu.

Çelik, eğitimlerin eylül ayının ilk haftasına kadar süreceğini sözlerine ekledi.

