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Fındık toplarken düştüğü yamaçta mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 20:43 | Son Güncelleme

Giresun'da, fındık toplarken düştüğü yamaçta mahsur kalan kadını AKUT ekipleri kurtardı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ilçesinde, fındık toplarken düştüğü yamaçta mahsur kalan kadın, ekiplerce kurtarıldı.

İlçenin Bozat köyündeki bahçede fındık toplayan İfaket Gürsoy (54) dengesini kaybederek dik bir yamaçtaki kayalık alana düştü.

Gürsoy'un düştüğü yerde mahsur kalması ve çevredekilerin de bu alana ulaşamaması nedeniyle AKUT Arama Kurtarma Derneğinden yardım istendi.

Olay yerine gelen AKUT ekipleri, yamaçtaki kayalık alana inip sedyeye aldıkları Gürsoy'u yaklaşık bir saatlik çalışmayla kurtardı.

Ambulansa alınarak Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan Gürsoy'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AKUT fındık giresun kadın piraziz yamaç

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