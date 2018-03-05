Fındık zarından yağ üretildi

Ordu Üniversitesince fındık zarından yüksek antioksidanlı yağ elde edildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sümeyye Şahin'in yaptığı çalışmada, fındık zarından elde edilen yağın diğer yemeklik yağlara kıyasla çok yüksek antioksidatif kapasiteye sahip olduğu ve termal oksidasyon koşullarına karşı daha dayanıklı olduğunun ortaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahin, yurt dışında yemeklik yağların dayanıklılığı üzerine yaptığı bir projeden esinlendiğini ifade etti.

Projede fındık yağını, ayçiçek, kanola gibi çok tüketilen normal yemeklik yağlar ve oleik asitçe zenginleştirilmiş yüksek oleikli ayçiçeği yağı gibi yeni nesil yağlarla karşılaştırdıklarını anlatan Şahin, fındık zarı yağının hem ışık hem oksijen hem de termal oksidasyon koşullarına karşı diğer yağlardan daha dayanıklı olduğunu bulduklarını aktardı.

Bu durumu yalnızca fındık yağının oksidasyona dayanıklı oleik asitçe zengin oluşuyla açıklamanın mümkün olmadığını kaydeden Şahin, oleik asidin yanı sıra yapısında bulundurduğu diğer bileşenlerden kaynaklanabileceğini ve bu bileşenlerin de daha çok iç fındığın dışındaki ince kabuktan kaynaklı olabileceğini düşündüklerini belirtti.