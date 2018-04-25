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Finike’de ücretsiz internet dönemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Kent Projesi kapsamında Finike’de ücretsiz internet hizmeti başladı.

Finike’de ücretsiz internet dönemi başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Kent Projesi kapsamında Finike’de ücretsiz internet hizmeti başladı. Finike 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Atatürk Parkı ve Aquapark Aile Çay Bahçesi’nde internet hizmeti bundan böyle bedava olacak.
Akıllı Kent Uygulaması Antalya merkezinden sonra ilçeleri de teknoloji ile buluşturuyor. Proje kapsamında son olarak Finike’de ücretsiz internet dönemi başladı. Vatandaşlar kablosuz ağ özelliği bulunan akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlar veya dizüstü bilgisayarlarından artık internetten ücretsiz yararlanabilecek.
Vatandaşlar, cihazın wi-fi özelliğinden Antalya Büyükşehir Belediyesi kablosuz ağını seçiyor ve bağlanıyor. Kullanıcılar sisteme kullanıcı adı olarak telefon numaralarıyla giriş yapıp, şifre bölümüne ise SMS ile gelen doğrulama kodunu giriyor. Her kullanıcının haftalık olarak 600 dakikalık kullanım hakkı bulunuyor. Her hafta kullanım süresi
yenileniyor.

Finike’de ücretsiz internet dönemi başladı

Finike’de ücretsiz internet dönemi başladı

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