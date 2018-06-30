Finike'yi 50 ton portakaldan heykelle süslediler

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kabuğunun ince olması, aroması ve ince zarıyla dillere destan olan Finike portakalının daha iyi tanıtılması için festivalin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

MUSTAFA ÇİFTÇİ - Antalya'nın ince kabuğu ve aromasıyla dillere destan olan "Finike portakalı" için düzenlenen festival dolayısıyla ilçe merkezi 50 ton portakalın kullanıldığı sempatik heykellerle bezendi.

Yıllar önce bölgede yaşayan halkın pirinç ve pamuk ektikleri tarlaları portakal bahçesine dönüştürdüğünü vurgulayan Sarıoğlu, o günlerde atılan adımların bugün önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini belirtti.

Deniz ve yayla havasının iç içe olduğu ilçede alüvyal toprakların etkisiyle lezzeti başka bir yerde bulunamayacak bir portakalın ortaya çıktığını ifade eden Sarıoğlu, "2008 yılında coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu ve alındı. Artık Finike portakalımız tescilli, coğrafi işareti olan bir ürün haline geldi." dedi.

İlçede esnafından memuruna herkesin küçük de olsa bir portakal bahçesi bulunduğunu aktaran Sarıoğlu, şöyle devam etti:

"30 bin dekar civarında narenciye üretimimiz var. Limon ve greyfurt var ama onlar küçük bir dilimi oluşturuyor. 200 bin ton civarında portakal üretimi gerçekleştiriliyor. Antalya'da portakal üretiminin yüzde 80'ini burada gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde de bu yüzde 18'ler civarına geliyor."

Finike portakalının Rusya, Ukrayna, Almanya'ya da ihraç edildiğini dile getiren Sarıoğlu, şunları söyledi: